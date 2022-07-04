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陳美鳳65萬香奈兒拖地洩大戶身分　30年的「老香」帽還在戴

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▲▼ 陳美鳳 。（圖／翻攝youtube/金曲獎）

▲陳美鳳壓軸走金曲紅毯，邊走邊脫約65萬元的香奈兒大衣轟動全場。（圖／翻攝YouTube／金曲獎）

記者陳雅韻／台北報導

66歲陳美鳳日前壓軸走上金曲獎紅毯，她邊走邊脫香奈兒（CHANEL）要價約65萬元的2021/22 métiers d’art 工坊系列閃亮斜紋軟呢大衣，露出深V剪裁褲裝大秀美胸轟動全場，她的霸氣舉動讓好友藍心湄忍不住爆料：「NT65萬，妳給我在拖地，我輸了啦！」陳美鳳不僅收藏香奈兒服飾、熱門鞋子、包款與配件也被她納入珍藏，是不折不扣的精品大戶，她愛物也惜物，超過30年歷史的帽子仍是她的心頭好。

▲▼ 陳美鳳 。（圖／翻攝陳美鳳IG）

▲陳美鳳脫掉的香奈兒大衣出自2021/22 métiers d’art 工坊系列。（圖／翻攝香奈兒官網）

香奈兒常被粉絲稱為「小香」，但身為品牌大戶的陳美鳳收藏資歷豐富，她戲稱珍藏30年的大大金色雙C Logo且帽頂有皮穿鍊設計黑帽為「老香」，今日看來依然相當時髦；而近幾年香奈兒推出年輕且帶有潮流感的塗鴉遮陽帽、Logo毛帽，她也沒錯過。

▲▼ 陳美鳳 。（圖／翻攝陳美鳳IG）

▲陳美鳳戴上已有超過30歷史的香奈兒帽，依然時髦。（圖／翻攝im_meifen IG）

▲▼ 陳美鳳 。（圖／翻攝陳美鳳IG）

▲陳美鳳戴香奈兒塗鴉遮陽帽出遊。（圖／翻攝im_meifen IG）

▲▼ 陳美鳳 。（圖／翻攝陳美鳳IG）

▲香奈兒雙C Logo胸針是陳美鳳常使用的最佳配件。（圖／翻攝im_meifen IG）

陳美鳳的香奈兒包款收藏也極具規模，出外景曾帶著目前價值超過27萬元的米色菱格紋口蓋包，而近幾年深受精品迷追捧的迷你口蓋包「方胖子」，也是她出遊的亮眼配件之一，斜背更顯俏麗。

▲▼ 陳美鳳 。（圖／翻攝陳美鳳IG）

▲陳美鳳收藏不少香奈兒經典包，包括口蓋包。（圖／翻攝im_meifen IG）

▲▼ 陳美鳳 。（圖／翻攝陳美鳳IG）

▲陳美鳳斜背香奈兒「方胖子」，模樣俏麗。

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關鍵字：

陳美鳳, CHANEL, 香奈兒

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