香港香奈兒經典包變貴近3萬元！　官網故障被指「漲價試水溫」

記者鮑璿安／外電報導

香奈兒（CHANEL）自新冠疫情爆發以來已經進行多次調價，近期外電《WWD》指出，品牌經典翻蓋系列包款在香港網站的價格暫時提高了10%，漲價892 美元（約台幣26,616），據了解這次的價格上漲其實是因為網站發生故障，目前已經恢復售價，不過也傳出今年可能再度漲價。

▲陸網友發現香港網站香奈兒Black Classic Flap 手袋漲價。（圖／翻攝自小紅書）

因陸網友發現香奈兒香港網站的經典翻蓋、經典迷你方形翻蓋手提包系列已經暫時提高10%價格，其中Black Classic Flap 手袋漲了近 7,000 港幣，達到76,560 港幣（NT$291,134）。外媒指出，品牌調價是因網站故障引起，雖然立即恢復售價，但不少網友仍擔心是漲價前奏。關於台灣情況，目前尚未得到任何消息無法回應。

▲香奈兒回應是網站故障，目前已經恢復正常。（圖／翻攝自香奈兒官網）

不過香奈兒在今年3月時就已經提高了四款經典手袋11.12、Boy、2.55 和 Chanel 19以及春季成衣系列的價格，歐洲價格上漲了 5% 至 6%、香港上漲 2%，美國和中國大陸的價格保持不變，台灣部分包款則有約2%漲幅，像是經典口蓋包就漲價台幣5400元。

品牌的「價格協調政策」，則是因總裁 Bruno Pavlovsky為確保不同市場之間的零售價格差異不超過 10%，並歸因於生產成本、原材料、運輸和通貨膨脹的影響。此外，Louis Vuitton、Dior 和 Celine 都已在今年初提價。