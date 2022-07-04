NIKE X JACQUEMUS台灣開賣倒數！　奶油白越野鞋、極簡裙全都7千元有找

▲Jacquemus與NIKE首次合作 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

極簡法國品牌Jacquemus與NIKE首次合作已經熱議許久，終於在品牌最新時裝大秀「LE PAPIER」正式發表，各種合身剪裁的夏季服裝、Humara鞋款、漁夫帽等單品曝光，將於7月7日在台開賣！另外，adidas Originals 迎來全新Blue Version 2022秋冬系列，用迷霧藍色引領風潮。

「LE PAPIER」大秀在Jacquemus主理人家鄉南法舉辦，以潔白的鹽山為背景，將Nike與Jacquemus首次合作系列呈現出來。聯名系列包括衣著、配件以及鞋款，由Dri- FIT面料製成的網球連身裙和裙子，色系上保有Jacquemus的浪漫，採用天然奶油色和海軍藍色搭配，鏤空以及緊身元素打造運動極簡感。

▲羅紋觸感加上金色小Swoosh 扣件服飾；Humara越野鞋款 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

由有機棉和再生纖維製成的上衣和中性連帽上衣，帶有獨特的羅紋觸感加上金色小Swoosh 扣件等細節值得細細品味。Humara越野鞋款則是Jacquemus創辦人最喜愛的鞋款，運用光滑皮革和絨面革拼接打造時尚火花。至於民眾所好奇的價格定位，系列最貴單品就屬鞋款約台幣6300元，算是相當好入手，將於7月7日起在臺北FRUITION販售。

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▲未來主義風格墊肩上衣搭配上拼接設計天鵝絨休閒長褲 。（圖／品牌提供）



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