6款「木質調髮色」顯白不挑膚　蜜茶棕色、薰衣草灰隨手一撥都美翻

文／美人圈

染膩了亮麗的鮮豔色，想要讓頭髮休息，重新當回暗髮色仙女嗎？先不要急著染黑，比起沉悶、死氣的黑色，以下帶來的「木質調髮色」不僅同樣帶有沉穩的效果，還具又輕盈、顯白的作用。這回特搜了6款，不挑膚色的木質調髮色推薦，除了透光冷棕、霧感栗棕外，還有仙氣十足的薰衣草灰、木質玫瑰色，想看更多髮色就一起往下看吧！

木質調髮色推薦1：透光冷棕

具有神祕氣息的透光冷棕，直接讓蠟黃肌膚變得白淨、通透，以冷棕色作為基底，並且加入了透光的灰色調，達到去黃顯白的作用，還能凸顯出亮麗了髮感，最棒的是也能製造側臉的陰影，達到天然修容、瘦小臉的效果，各位圓肉臉女孩非常值得一試！





木質調髮色推薦2：蜜茶棕色

點名率極高的蜜茶棕色，可以說擁有與奶茶色差不多等級的地位，就連微笑天使朴敏英也是蜜茶棕色的死忠粉～以茶色棕色為基調，彷彿自帶著朦朧濾鏡感，很適合頭髮多與髮質偏粗硬的人，並揉合了蜂蜜色澤，讓髮質更加柔順有光澤，如果你也跟編一樣，頭髮容易毛躁就非常推薦這款～





如果想要髮型更加亮眼，小編也非常推薦請髮型師調和出與底色相近顏色的手刷染，不會過於張揚卻能增加髮型的立體度，隨便一撥弄就能展現出魅力女人味，任誰看了都會被深深吸引！





木質調髮色推薦3：霧感栗棕

在深棕色中融合一點栗子色調，比起單純的冷色系，加入了暖調色的栗子色，更加顯白也更適合亞洲女孩的膚色。在室內是若有似無的深棕色，在自然光源下髮絲間散發的栗子色會更加明顯，是低調又沉穩的質感髮色，真的是不挑風格、膚色的百搭高級色！





木質調髮色推薦4：木質玫瑰

乍看之下好像是一般的灰棕色，不過好像又有種說不上來的仙氣感，細細觀察後，才會發現髮絲中帶有若隱若現的玫瑰色澤！因為加入了玫瑰粉色系，因此襯托膚色的效果非常好，無論你是容易蒼白、沒血色的女孩，還是容易蠟黃肌膚，這款髮色都相當推薦～





木質調髮色推薦5：薰衣草灰

想要染特殊髮色，又害怕布丁頭的女孩看過來～灰色系一直非常受到日本女孩的歡迎，原因是如同這款髮色的深調，也能擺脫沉悶感製造出輕盈的效果！在其中還加入了若有似無的紫色系更能將氛圍營造的恰到好處，無形中抓住全場焦點～且因為顏色夠深，也不用擔心布丁頭的問題，反而會銜接得很流暢！

木質調髮色推薦6：黑茶色

看膩了鮮豔髮色，想重回暗髮色美人？先不要急著染黑，黑茶髮色不僅顯白、不挑膚色，髮絲間還會透出一點茶色增加輕盈度，整個人像是自帶反光板般，肌膚白皙又透亮，而且也不用擔心布丁頭的問題～





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