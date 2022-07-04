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鬼鬼、李佳穎「熊熊上衣」是可愛秘密！　MOSCHINO泰迪變碎花拼布更萌了

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記者鮑璿安／綜合報導

MOSCHINO的人氣泰迪熊一向是不敗的逆齡元素之一，春夏所推出的拼接泰迪熊T恤更是受到大批女星喜愛，包括鬼鬼吳映潔、李佳穎以及《木曜 4 超玩》溫妮與泱泱都上身，示範最清新穿法。

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲鬼鬼吳映潔示範馬卡龍色穿搭，李佳穎則以粉色T恤搭配齊瀏海髮型自拍 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

鬼鬼吳映潔示範了馬卡龍色穿搭，包括藍色長版T恤與粉色格紋喇叭褲，加上厚底小白鞋一踩，營造出優越的腿長線條，造型很適合嬌小女孩學習。而李佳穎則以粉色T恤搭配齊瀏海髮型自拍，逆齡指數破表，《木曜 4 超玩》溫妮與泱泱此次不約而同選擇了黑色泰迪熊T恤，各自搭配黑色皮質短褲與牛仔褲，也是種不經意的時尚感。

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲MOSCHINO 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲《木曜 4 超玩》溫妮與泱泱（依序）選擇黑色系T恤 。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

MOSCHINO 於今年春夏所推出的拼接泰迪熊T恤，以「名媛午餐的異想時光」為靈感來源，招牌泰迪熊換上了繽紛色彩，格紋、碎花拼布刺繡設計交織出的一場粉嫩甜夢，系列除了T恤外，還有休閒感洋裝以及長袖衛衣單品。

▲▼MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲▼MOSCHINO 。（圖／品牌提供）

▲彩色拼布泰迪熊 T-shirt以及衛衣 。（圖／品牌提供）

同樣少女風的選擇還有Maje 2022春夏美少女戰士限定系列服飾，吳映潔穿著燈芯絨短版夾克，顯眼的美少女戰士剪影出現在胸前，搭配漁夫帽與抽繩褲裝，成功吹起粉紅旋風。

▲Maje 聯名美少女戰士限定系列單品。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Maje 聯名美少女戰士限定系列單品。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲吳映潔上身Maje 聯名美少女戰士限定系列燈芯絨短版夾克。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

關鍵字：

MOSCHINO, 春夏, 鬼鬼, 吳映潔, 李佳穎, 溫妮, 泱泱

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