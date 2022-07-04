40歲宋慧喬迷你裙配球鞋當學生妹　套深V露腰裝配珠寶秒變貴婦

▲CHAUMET品牌摯友黛安克魯格（左）與小露蠻腰的亞太區代言人宋慧喬相見歡。（圖／翻攝eloisecoisy IG）

記者陳雅韻／台北報導

韓星魅力無法擋，紛紛成為一線國際珠寶品牌發表會的主打星，繼6月BLACKPINK成員Lisa參加寶格麗（BVLGARI）巴黎活動、Rosé為Tiffany & Co.倫敦展覽揭幕、Jisoo赴馬德里參加卡地亞（Cartier）高級珠寶發表會，「喬妹」宋慧喬日前以CHAUMET亞太區代言人身分現身巴黎舉辦的Ondes & Mervielles波瀾燦景系列高級珠寶晚宴，她身穿細肩帶兩截式黑裝小露蠻腰，搭配總價逾6100萬元的湍急灣流系列祖母綠珠寶，優雅迷人。

▲宋慧喬佩戴CHAUMET Ondes & Mervielles湍急灣流系列祖母綠項鍊約約47,000,000元，耳環約14,788,000元。（圖／CHAUMET提供，以下同）





▲宋慧喬在CHAUMET巴黎晚宴上流露甜美笑容。

波瀾燦景高級珠寶系列是 CHAUMET 243 年以來首次以「海洋」為題創作的珠寶，因此選在巴黎1929 年落成的歷史古蹟Molitor泳池舉辦發表會，共有10個子系列 67 件作品，講述從墨西哥灣流直至海平線、從岸邊波浪到海底尋寶的奇幻旅程，預計8月抵台灣展出，是全球發佈會的海外首站。宋慧喬與品牌摯友黛安克魯格（Diane Kruger）首度合體，搶先在巴黎一起欣賞精采新作。

▲宋慧喬抵達巴黎時的迷你裙搭球鞋造型青春洋溢。（圖／翻攝kyo1122 IG）

當天佩戴CHAUMET鑲嵌哥倫比亞祖母綠、馬達加斯加藍寶石、帕拉伊巴碧璽、白鑽項鍊與耳環的宋慧喬，身穿V字的細肩帶短版上衣，搭配高腰黑裙微露纖腰，不以性感取勝，而以俏麗優雅的模樣吸睛；她抵達巴黎的造型更像學生妹，以迷你裙洋裝搭配高筒球鞋，看不出已邁入40歲熟女階段。

▲Jisoo 6月中以卡地亞形象大使身分到馬德里參加高級珠寶發表會。（圖／翻攝sooyaaa__IG）

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