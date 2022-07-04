星巴克「連續12天」外送買一送一　4款指定飲品喝起來！

▲星巴克在炎熱夏天，於外送平台推出買一送一優惠。（圖／業者提供）



記者蔡惠如／綜合報導

本週將迎來小暑節氣，每天超過30度炎熱高溫，星巴克也彷彿嗅到大家想躲冷氣房的氣息，即起至7／15連續12天，在外送平台上天天都有買一送一優惠，實在是好貼心啊，而伯朗咖啡館則在7月每週一都推出卡友買一送一，而且不限門市喔。

面對連續30度以上的炎熱高溫，真的很想在家或是辦公室吹冷氣避暑，星巴克也在7／4至7／6一連3天，在外送平台foodpanda推出好友分享優惠，活動期間於該平台購買2杯特大杯冰熱、風味一致的那堤或美式咖啡，其中一杯由星巴克招待。

而優惠還沒完喔！從7／6至7／15一連10天，由foodomo接棒好友分享優惠，活動期間全日於外送平台foodomo，購買2杯特大杯冰熱、風味一致的那堤或抹茶奶霜星冰樂，其中一杯由星巴克招待。

此外，foodpanda與統一自家的foodomo外送平台，木前還正進行4款星巴克飲料「第二杯半價」優惠，7／8前全日於foodpanda購買特大杯焦糖可可碎片星冰樂或燕麥奶那堤，可享第二杯半價優惠；7／19前全日於foodomo購買兩杯特大杯冰熱、風味一致的美式咖啡或摩卡可可碎片星冰樂，可享第二杯半價優惠。

伯朗咖啡館近期也針對自家Lounge卡使用者，在每週一推出飲品買一送一的優惠，優惠日包括7／4、7／11、7／18、7／25，只要在這4天進店消費並持Lounge卡儲值金付費，便可享買一杯送一杯的回饋，結帳金額以高價品計算，而且是伯朗咖啡全部門市都可適用喔。