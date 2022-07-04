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愛黛兒穿綁脖深V禮服開唱超驚艷　洩真實狀態網讚：美得不真實

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記者王則絲／外電報導

英國歌后愛黛兒（Adele）1日於英國夏令時演場會（BST Hyde Park Festival）帶來她睽違近五年的演唱會，讓6萬5千名粉絲沸騰了，無台上她穿著深V絲絨禮服包裹住穠纖合度的好身材，隔日第2場演出中，她則是把頭髮披在肩上，同樣美麗優雅，可見愛黛兒現在的狀態非常好，並沒有先前媒體爆料暴瘦的情況，獲粉絲盛讚：「美得不真實。」

▲愛黛兒。（圖／翻攝自IG）

▲愛黛兒。（圖／翻攝自IG）

▲愛黛兒演唱會造型。（圖／翻攝自IG@schiaparelli）

34歲的艾黛兒近年來瘦身有成，原本豐腴的體態已不復在，不過先前她也曾被鏡頭捕捉到減肥減過頭而暴瘦的狀態，令許多粉絲不免感到擔憂，但自從2月現身全英音樂獎時，便可以觀察到愛黛兒現在的狀態調整得非常好。

本月1日的演出為愛黛兒自2017年在溫布利球場舉辦演唱會後的首場大型演唱會，當天她穿著義大利高訂品牌Schiaparelli為她訂製的一套禮服登台，綁脖造型的黑絲絨深V外套下，是一條閃亮刺繡的拖地長裙，並透過金色腰帶與珠寶凸顯Schiaparelli的貴族風格。

隔日演出中，愛黛兒換上另一套LOUIS VUITTON的平肩晚禮服，佈滿閃亮細節的裙襬與前一天有異曲同工之妙，皺摺面料十分優雅，她還特別把一頭豐盈的捲髮放下來搭配，相當美豔動人。現在的愛黛兒身形顯得穠纖合度，臉蛋精緻且有稜有角，身材姣好，也不見先前曾曝光的暴瘦狀態，看起來非常健康，獲得粉絲們的盛讚：「美得不真實」、「美到窒息」、「閃閃發光」各個國家的網友都瘋狂敲碗快來開演唱會！

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關鍵字：

愛黛兒, Adele, 演唱會

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