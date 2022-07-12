不斷前行　無止境！彭政閔跨足時尚圈　「黑晶款」上手代言CITIZEN男錶

▲「中職先生」恰恰彭政閔不斷前行無止境，成功跨足時尚圈，成為CITIZEN全新男錶代言人。（採訪撰稿／記者胡至欣；攝影剪輯／記者吳杰澄）

記者胡至欣／採訪報導

專屬應援曲響起，「中職先生」恰恰彭政閔身穿俐落西裝帥氣登台，手戴光動能GPS衛星對時錶「黑晶款」，展現沉穩內斂的堅毅氣息。高掛23號球衣，轉任中信兄弟副領隊兼農場主管後，他前進的腳步仍不停歇，如今更成功跨足精品圈、轉當時尚咖，成為CITIZEN年度男錶新代言人。

▲「中職先生」恰恰彭政閔出任CITIZEN年度男錶代言人。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN企劃部主任SVEN表示，彭政閔是中華職棒史上唯一一位完成兩千安、百轟及兩百盜的非凡球員，他在專業領域上的信念與CITIZEN不謀而合，期望透過彼此「不斷前行」的精神互相照映，實踐品牌Better Starts Now的核心理念。而對自我要求極高的彭政閔，接代言也有高標準，談到此次合作原因，他認為CITIZEN與自己想法相近，不斷前行無止境，正是他一直追求的目標，「人生有時候路程上轉換一個跑道，就必須不斷學習和成長，才會過得精采、不留遺憾」。

▲CC4044-53E「黑晶款」的錶圈及錶殼上有獨特的結晶鈦紋路。（圖／CITIZEN提供）

除了認同CITIZEN品牌精神，喜歡用錶當配件、尤其偏好深色錶款的彭政閔，也對全新「黑晶款」喜愛有加，「像黑色的錶面或是錶帶，搭配衣服比較百搭，然後又讓自己很有神祕感」，特別是結晶鈦技術打造出的暗黑結晶鈦紋路，更展現細膩工藝，深得他心；另外，F950光動能GPS衛星對時機芯，最短僅需3秒就能完成對時，對於8月要在美國大都會台灣日開球的他來說也很加分。

▲CITIZEN針對25到45歲都會男性推出6款最新力作。（圖／ETtoday資料照）

不只代言人吸睛，持續追求工藝新美學的CITIZEN，針對25到45歲喜愛日本工藝、日本美學的男性，推出的6款最新力作也同步亮相，其中又以彭政閔廣告配戴款「黑晶款」以及全台限量1,000只的台灣25週年限定款光動能全球電波對時腕錶，最受矚目。

▲台灣25週年限定款光動能全球電波對時腕錶，(左) AT9126-82L全台限量1,000只 (右)AT9124-88E全台限量700只。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN企劃部主任SVEN補充說道，台灣25週年限量錶款，採用黑色錶殼搭配從外到內渲染的藍色面盤，在四點鐘方向跟後底蓋上還印有CITIZEN TAIWAN 25TH 的鬱金香圖騰。黑晶款則是品牌首度採用高端製錶技術結晶鈦工藝，鍛造溫度比過去的超級鈦更高，然後再急速冷卻，反覆做工，才能呈現獨一無二的紋路。

▲CITIZEN攜手彭政閔捐贈球具挺台灣少棒。（圖／CITIZEN提供）

CITIZEN在台25週年之際，也不忘回饋在地，特別攜手彭政閔捐贈球具給台中市塗城國小少棒隊，助年輕選手訓練一臂之力，以具體行動支持他們「不斷前行 無止境」，一步一步成就自我、達成目標。