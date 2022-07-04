安格斯12星座一周運勢7／04-7／10　牡羊人氣大熱、獅子爛事不少

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

氣溫日日飆破表的七月之夏，對於羊座來說反倒好消息多於壞消息，脫離火星勢力後的本週羊座人氣大熱，能從興趣或玩樂方面結交到投緣的朋友，工作上更能結識認同你的盟友，打拼的路上你一點都不孤單！只是感情線有些複雜凌亂，表面上桃花甚多但實際能有發展的極少，無疾而終的主因大多與你不確定的態度有關。

金牛座 4.21~5.20

感情中被動又消極的牛座，這週宛如七月的太陽，顯得積極又充滿侵略性，這是因為火星轉到了本命宮位，你的氣場翻倍增強，能在工作上嶄露頭角，不過感情上則是有一好沒兩好，你的自信積極雖能得到不少注目，但也不免顯露你人前容易冷場又少幽默的弱點，初次相約不易給人好印象，還需要多點耐心慢慢把你的優點展現出來。

雙子座 5.21~6.20

金星走進雙子的本命宮位，無疑是這週雙子的最大利多，除了人前能言善道外，多了金星的柔軟敏感，你將更懂得換位思考、替人著想，說話做事踩雷的機率也會大減，適合趁此時在職場上表現你的強項，讓更多人注意到你的價值。感情有金星助旺，與情人之間的相處稜角愈來愈少，兩人默契提升，重點是需要多花點時間陪伴彼此，才能燃出更多火花。

巨蟹座 6.21~7.21

蟹座在貴星加持下，其實你內心煩惱的事都不會發生，適合讓自己在重要場合更有自信的表達自己。此時雖然忙碌但做什麼事都得心應手，可說是忙得十分帶勁的時期，生活重心多半放在學習和發展自己的興趣嗜好，單身者社交圈中魅力激發，有短暫邂逅但未必能長久發展，有伴侶的蟹蟹當心與情人溝通上出現困難。

獅子座 7.22~8.22

人生得硬著頭皮面對的事很多，就算你的脾氣再倔再抗拒也沒用，這週讓獅子無奈翻白眼的爛事不少，看來得開始經歷一個試煉的過程，有時就算你是對的，也得顧及整個團隊的運作，不能過於任性。而感情在本週會是一個撫慰的出口，單身者有戀情萌芽的徵兆，緣分就在身邊；有對象者此時情人是你最好的心靈導師，對你的包容與傾聽將能為你帶來力量。

處女座 8.23~9.22

金星大大增旺了處女座事業上的際遇，七月的這週處女座有機會脫離悲觀、凡事不看好的心魔，運勢亨通，但還是要注意的是自己的愛挑毛病的脾氣，小心在重要場合說了不應該說的話，感情在此時呈現起伏狀態，你的態度相當關鍵，該繼續還是砍掉重練，需要有所拿捏。有對象者相處出現爭執點，得耐心一點藉著金星力量溝通講和。

天秤座 9.23~10.22

在七月夏天的高溫炙烤下，天秤座的社交人氣開始復甦，主要受到金星的影響，你自己也更願意走出舒適圈，投向半生熟的朋友，這段時間桃花水漲船高，能在聚會人多的地方將認識許多新朋友，可能還會帶來戀愛的好運。不過建議你最好仔細安排時間，在工作、娛樂與感情之中取得平衡，避免顧此失彼搞得一團亂！

天蠍座 10.23~11.22

蠍座這週能透過專業素養，在職場上展露潛質，對於在學者或正在進修的人，此時課業學習有很大的助力，連帶考試運也變得幸運！與平輩同儕相處愉快，人際關係有變得熱絡的趨勢，舒適圈再擴大。不過互動中還是記得收斂自己愛破梗或尖酸嘲諷的習慣喔！感情表現中上，此時有對象者容易與情人出現衝突或拌嘴，不過都是良性互動，彼此能愈磨愈合。

射手座 11.23~12.21

與婚姻有關的七宮裡停駐了金星，意謂著射手走入了一年之中最有成婚成家衝動的時節，也最容易與感情婚姻產生關係，近期多喝喜酒、參加婚宴，將能神秘催化你與情人之前的關係，某種選擇將在倆人心中蠢動著；而單身者的桃花也開在喜氣洋洋的地方，夏日多出席喜宴或聚會場合，就有很大的機會開啟新戀情！

摩羯座 12.22~1.19

向來習慣退居於二、三線、對人群保持安全距離的摩羯，本週就算心裡百般不願，都可能有被推上檯面，受到火星與太陽的影響，這週有不少挑戰，任務本身難不倒你，但難的是要在眾目睽睽下行動。感情方面，有些機緣將讓你感受到來自情人、友人與親人的關心與溫暖，單身摩羯有機會與真愛不期而遇。

水瓶座 1.20~2.18

金星走到愛情宮位，這週對單身瓶來說會是個桃花乍現的時期，如果能提升與人互動溝通的頻率，那麼感情的契機也會一個接一個出現！不過金星降臨也並非全是好事，有對象者要當心自己沈溺於不對等的關係中難以自拔，雖然感覺淒美但很可能讓你的生活失衡。好人緣也是這週的好消息，透過人脈將能助水瓶工作表現，值得把握！

雙魚座 2.19~3.20

火星移到了不利於人際的位置，這周魚座要特別當心自己與人互動時的狀況，儘可能的收斂自己說話時的嘲諷態度，特別是與親近的人在溝通上某些言論可能傷人不利已。桃花在此時顯得有點倒退嚕，單身者就算給心上人在多暗示，對方可能還是過於被動甚至聞風不動，需要耐心醞釀，千萬別衝動表錯情造成反效果。

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