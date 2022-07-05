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12星座7月運勢！「謠言之月」天秤多思考保持禮貌、處女高EQ是成功關鍵

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

七月是謠言之月，很多事情要多用智慧去思考，本月會接觸到一些帶風向的、試圖用錯誤觀念去影響你的，無論是生活中還是網路上，你會被煽動出很多不必要的情緒，自己的好奇心應該降低一點，沒意義的爭執不要去虛耗，沒營養的新聞或影片就不要點，少浪費一點生命，還自己一個乾淨的思考空間是下半年很難卻很重要的事。

牡羊座 3.21~4.20

本月份謠言遍佈在你的職場之中，是你競爭者的話固然不可信，但自己的長官與同事，有時候也會因為事情想法上的偏差，講出來而影響到你，這個決定於你自己做事時的信心是否足夠，平常培養實力，但是也要有邏輯，任何計畫先想清楚，按步驟做，就不會被任何人所影響，生活之中還是要把握一個原則，雖說小圈圈不必要，但偶爾形成一下跟朋友間的結盟關係，對自己來說是一種自我保護，結交新朋友，鞏固老朋友，絕對是牡羊座本月份的功課；在投資方面，有一些沒有來源的消息要特別斟酌，免得金錢得不償失。

金牛座 4.21~5.20

本月份會花過多時間在公關上面，以往你們的目的都很清楚明確，但這個月卻因為想達成一些事，而不小心花了過多時間討好別人，請記得，一是自私一點，二是請專心致志，只做自己喜歡的事就好，就算偶爾想幫幫別人，或是跟別人合作，也要建築在自己所擅長，而且感覺不錯的事情上面會更有所發揮；感情上比較麻煩，如果你是有對象還不夠穩固的，這個月份的謠言頗多的，四周的朋友會影響你們，長輩也會對你造成不是太好的發展，要記得感情是兩個人彼此雙方的，彼此感覺最重要，不要被任何的話去影響，造成你們的裂痕。

 

雙子座 5.21~6.21

這個月份記得在投資面上聽到的謠言比較多，雖然急著想賺錢，但真的除了自己熟悉的部分，自己比較能多一些判斷力，如果想寄望他人的話，要真的確定這個人是可以相信，而且夠專業才行，面對工作、生活上做決定時，要常常記住一件事，沒有退路，潛能才容易發揮，在面對很多事情如果容易猶豫不決，很多時候是因為你為自己留了另一條安全的選擇，你要想辦法讓自己逼到第一線去做決定，也要敢於面對新的事物，承擔下來也許可以開創新局。

巨蟹座 6.22~7.22

巨蟹座天生有個特色，因為感性所以容易拿不定主意，偏偏這個月份妖言惑眾非常多，有時候面對生活很多訊息，會引起你的興趣，但往往你的直覺都不是太準確，所以不要隨便相信一些自己不熟悉範圍的事，避免混亂，一定要記得偶爾懂得禮貌地拒絕一些事，就不會因此踏錯了路，這個月份在工作上，因為你很急著突破現狀，就相信一些人一些事，然而不熟悉，你就容易踏錯路，所以還是謹守自己的本分，做好眼前的事就好，在交際的時候，新朋友不是太可靠，相信要有額度，而在感情，只要坦誠的溝通，誠實兩個字能有助於你的進展。

獅子座 7.23~8.22

要避免謠言最好的方法，就是少接觸人，因為人是萬惡之源，就相信只有你自己是好人就好，本月份很重要，有時候少了鎂光燈的聚焦，獅子容易覺得孤單寂寞冷，但是本月份習慣孤獨非常重要，因為這樣會讓你有更多的有效時間，留時間給自己，哪怕是工作的時候沒人注意到你，窩在一個角落，你也可以加倍去完成自己的事；在感情上，對方不跟你說話，你就跟他冷戰，有時候你會發現，這樣的態度反而會讓對方主動地來找你，朋友相處間，你有時候過多的關心，會為自己的肩頭上擔了更多不必要的責任，不是叫你冷漠以待，而是對任何人保持適當的距離，有時候學學摩羯座的特色，讓自己有一層冷酷，外表冰霜保護自己，可以讓自己有更多時間。

 

處女座 8.23~9.22

這個月份在金錢投資面上謊言比較多，看到的訊息，聽到的消息都可能讓你導向一個不正確的方向，所以建議你，錢還是盡量鎖在口袋，存起來比較妥當，工作上要記得，成功在久不在速，搶急搶快容易失誤，在小人與競爭者出現的時候，偶爾會讓你覺得心情不悅，想要來場正面對決，但你幹不掉他的，要比誰氣長，呼吸活得比較久，那個人就會勝出，所以處女座常常要讓自己保持心平氣和，EQ會成為你成功的關鍵。

天秤座 9.23~10.22

本月份雖是謠言受害者之一，無論是四周人的道聽塗說間接影響你，或是你自己看到、聽到的，總之就是盤旋在大腦之中揮之不去，但這些感覺多半都是影響你方向，而且是導向錯誤的走向，所以要小心，去除一些不必要的謠言，謠言止於智者，但也止於勇者，有些時候發現身邊人講述不對的事情，你可以鼓起勇氣去阻止，就不會讓它蔓延下去；與人相處之間，不論工作生活面上都是如此，多聽少說，記得思考能戰勝你的口才，即便在公關交際一群人之中，有些時候發起的一個話題，你也不是每件事都必須參與不可，有些時候保持禮貌，聆聽點頭微笑就是最好的防護罩。

天蠍座 10.23~11.21

本月份對很多小事情太計較，而計較久了，它就會梗在心裡，變成一個造成你難過的理由，但每件事情，當你有理由難過，也就有理由找的到快樂，單看你能不能把事情從不同的面向去看，去引導自己找出更正面的那一面，跟朋友相處的時候，多溝通是好事，但是也要懂得辦別其中的真偽，既然本月份是謠言之月，很多時候，就算是你相信的人口中吐出的話，也未必屬實，要懂得去辨別，但不代表要去揭穿別人所掩飾的真相，讓別人保有自尊，讓自己也形成一個防護罩，未必樣樣事情都要吐實，也是一種自我保護。

射手座 11.21~12.21

本月份說話不要過於坦誠，要記得話多不如話少，但話少不如話好，要針對語言的藝術多下一點功夫，跟人說話先想清楚目的性，然後再回頭去修飾你的語言，讓它精簡而且能切中要害，那是一個最好的方法，職場溝通之間，話不用多，但是講的都要很必要，那在跟長官要清楚的表達自己想做的，以及看法是什麼，針對別人的缺失也要不吝於提出一些自己的觀點，該怎麼修正，不要怕造成裂痕，可以讓事情做得更順利。

摩羯座 12.22~1.20

本月份會有很多休息的空檔，而對於求知若渴的摩羯，有時候會因為太心急，而接受到一些沒有必要的假消息，要小心這點，其實摩羯要辨別並不難，就怕你不小心太急，而跨出了錯誤的第一步，止住這一步很重要，在跟朋友相處之間，感情上會有一些新的機會，如果需要記得把握住，在合作部分，就真的要好好的斟酌考慮，很多主動找你的，通常不太安好心，而你自己需要的，你再去主動找他就好，職場上記得一個原則，得理要饒人，讓別人一步，你才可以相處得更順暢，而理直的時候更要心平氣和，就算面對別人的錯誤，偶爾適當的原諒，也可以增進彼此的關係。

水瓶座 1.21~2.20

本月份除了容易遇到一些瞎人瞎事之外，有些時候在工作上，或是朋友交際之間，有些人就是會說一些話觸怒你，大多數這些話要適當的釋懷，因為沒有必要的人說的話，又何必去在意太久，但有些人說的話忠言往往逆耳，聽進能更順利，這就要靠你辨別，哪些人說話該不該聽，在感情的相處之間，水瓶顯得有點漫不經心，要小心顧及對方的感受，投資的部分，則是要分辨謠言的一個好時機，上半年經濟並不景氣，下半年也不會好到哪裡去，但水瓶會聽到很多的好消息，像報明牌一樣是十分不可靠的，用你的專業也要用你的直覺去選擇該相信的。

雙魚座 2.21~3.20

本月份特別是月中、月底時，雙魚座會遇到一個狀況，自己熟悉喜歡的事情，做一做就覺得似乎有點能力不足而感到沮喪，這時候不妨告訴自己，當你能力不足時，要靠意志力取勝，繼續撐下去，你就會不斷地修正，修正之後就會變得更強，但原先做這件事情不能讓它中斷，所以意志力很重要；朋友相處間，很多八卦來八卦去的消息都屬不正確的，原則上最好就是跟朋友聊天談心就好，不要去涉及對別人的攻擊，這點是比較步妥當的，而在感情相處間，另一伴會是你非常好的助力，甚至是貴人，好好地安撫他們，而在家庭、家人的部分會為你製造一些困擾，金錢的部分千萬不要碰。

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延伸閱讀：

【星星教授安格斯2022/7/04-7/10星座運勢】牡羊座人氣大熱，天秤座走出舒適圈

● 【星星教授安格斯7月星座運勢】結交新朋友，鞏固老朋友，絕對是牡羊座本月的功課

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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