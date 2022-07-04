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孫藝真出遊穿白色洋裝有巧思！氣質滿分兼顧舒適度　孕婦裝的最佳示範

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

新婚後到美國蜜月旅行的迫降夫婦孫藝真、玄彬，返韓後沒有其他公開活動，唯有玄彬歐巴為義大利精品Loro Piana拍攝形象影片，全球粉絲都相當好奇兩人的新婚生活。前陣子孫藝真在Instagram發佈與愛犬外出的照片，微寬鬆的洋裝穿搭相當愜意，當時大家紛紛揣測歐膩是不是懷孕呢？

雖然懷孕消息馬上被駁回，不過現在孫藝真在Instagram發佈一張自然美景照片，並親自透露自己懷孕的消息，她和玄彬歐巴正準備迎接新生命的到來，懷孕消息一出，各國粉陸續紛獻上祝福，紛紛恭喜歐膩、歐巴有了第一個Baby，這也讓人回想起歐膩當初被傳懷孕的照片。

 
 
 
 
 

 
 

孫藝真攜愛犬的出遊，穿著寬鬆的白色荷葉洋裝，沒想到就是孕婦裝無誤，然而，孫藝真在選擇孕婦裝可是藏有小撇步，像是五分荷葉袖設計，可遮擋發福後的手臂掰掰肉；腰間上的抽皺設計，也能隱藏住微凸的小孕肚；搭配皮革草邊鞋，幫助雙腳透氣減緩水腫問題。

▲孫藝真攜愛犬出遊的穿搭，是孕婦裝無誤。（圖／IG@yejinhand，下同）

各位準媽媽不妨學孫仙這樣穿，不只氣質滿分、仙氣炸裂，同時也兼顧到舒適度，也不會展露出發福的身材，是孕婦穿搭的最佳示範。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 孫藝真, 玄彬, 洋裝, 孕婦裝

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