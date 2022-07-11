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樂福鞋是長腿神器！10雙爆款推薦　Prada尖頭皮革、LV老花輕鬆駕馭

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

每個女生的鞋櫃中，除了一雙百搭的小白鞋，搭配性同樣多元的樂福鞋也不能落下，樂福鞋的英文名稱為Loafer，有「流浪的人」之意，從紳士皮鞋演變而來，擁有正式、時髦的外觀，加上不用綁鞋帶的好穿脫特性，受歡迎程度可不輸球鞋，隨著時代更迭，樂福鞋加入增高厚底、鋸齒設計，是小隻女的長腿神器。

2022樂福鞋推薦

Chanel酒紅色樂福鞋

柔軟帶有光澤的小牛皮革，渲染上迷人的酒紅色系，鞋後跟綴以CHANEL金色標誌，搭載3公分低鞋跟，任何人都能輕鬆駕馭。

Chanel寶石樂福鞋

將質感小牛皮打造成亮面漆皮，鞋面中央點綴方形寶石裝飾，僅2.5公分的鞋跟，就算長時間穿著也不成問題。

LV Academy皮革樂福鞋

採用光滑小牛皮革打造，搭配輕盈的橡膠厚底設計，鞋面上以樹脂材質的大型鍊帶作為裝飾，充滿個性男孩風。

LV Academy老花樂福鞋

藝術總監Nicolas Ghesquière選用黑色小牛皮，搭配路易威登經典Monogram老花帆布打造鞋面，並點綴上金色LV Dauphine標誌。

CELINE Margaret Triomphe飾鍊樂福鞋

精心選用百分之百牛皮製作，搭配典雅的流蘇設計，並裝飾上Triomphe凱旋門旋釦的金屬標誌，同時搭載鋸齒狀的厚底鞋跟。除了黑色款，還推出酒紅色的選擇。

Dior Code樂福鞋

由義大利製作的Code樂福鞋，採用黑色磨砂小牛皮打造而成，綴以鑲有CHRISTIAN DIOR字樣的金屬飾牌，搭載柔軟舒適的黑色切口橡膠鞋底，鞋底則少不了迪奧先生的幸運星符碼。另外，Dior還推出搭載增高厚底設計的黑色飾牌款。

Prada Monolith尖頭拋光皮革樂福鞋

樂福鞋能成為爆款鞋，Prada功不可沒，這雙帥氣十足的尖頭皮革樂福鞋，搭載一體成型的超厚輪胎造型鞋底，鞋面綴以Prada經典三角形標誌，搭配洋裝、褲裝都合適。

Gucci蜜蜂刺繡增高樂福鞋

延伸自Gucci Horsebit系列的厚底樂福鞋，以黑色亮面皮革打造而成，鞋後跟處點綴Gucci經典符碼蜜蜂圖案，鞋內襯裡為藍色玫瑰花圖案，最吸睛莫過於厚底鋸齒狀造型，是小隻女孩的增高神器。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 樂福鞋

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