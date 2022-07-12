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保養品旅行組10款推薦　出門過夜帶這包超方便，美肌一整天

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

暑假出遊旺季到來，為了行動方便，隨身攜帶物品當然越精簡越好，保養品也要輕便好攜帶，小小一包的旅行組最方便！省去大體積，美肌照樣不馬虎。

AROMATHERAPY ASSOCIATES旅行組

後疫情時代，讓大家更重視身心靈的壓力釋放。來自英國的AROMATHERAPY ASSOCIATES（簡稱AA）今年特別精選三大經典系列-晚間舒緩（Deep Relax）、怡神（De-Stress）、歡沁玫瑰（Rose）的人氣商品，推出體驗組合。2021年推出就備受好評的精油沐浴露也有沐浴旅行組合，讓芳療迷們不論外出或居家，隨時隨地都能Home Spa，盡情享受喜愛的精油香氛。

晚間舒緩Deep Relax

獲獎無數的晚間舒緩系列，以岩蘭草、洋甘菊、檀木精油，引領大家進入最優質的睡眠。常被暱稱為「失眠救星」，系列包含銷售人氣第一的晚間舒緩沐浴油、療癒暖心的護膚霜、輕鬆創造減壓空間的舒緩噴霧與香氛蠟燭，都深受喜愛。

晚間舒緩旅行組以簡單三步驟放緩思緒，讓心靈關機徹底放電，迎接明日的全新挑戰。 

內容：晚間舒緩沐浴油9ml、晚間舒眠護膚霜50ml、晚間舒緩噴霧10ml、輕巧環保旅行包，NT$2,000。

怡神De-Stress

乳香、洋甘菊、迷迭香，隨時享受身心舒緩的珍貴時刻。怡神（De-Stress Mind）、舒肌（De-Stress Muscle）堪稱身心舒壓的兩大神隊友系列，以沐浴油、舒緩凝膠、滾珠香氛、香薰蠟燭，全方位撫慰勞累的身心靈。

怡神旅行組安撫疲勞、清晰思緒，感受大自然精萃對身心的柔軟呵護，就是怡神3部曲。 

內容：怡神沐浴油9ml、怡神香薰蠟燭85g、舒緩凝膠40ml、輕巧環保旅行包，NT$2,000

歡沁玫瑰Rose

玫瑰迷一致推崇，AA前所未有的花香調精油。玫瑰、玫瑰草與天竺葵，量身打造如浪漫花床般的極致奢華寵愛。系列延伸出HOME SPA概念，包括沐浴油、精油沐浴露、三重磨砂霜、粉紅泥膜、護手霜，讓心靈到每一吋肌膚，都由歡沁玫瑰細細呵護。

歡沁玫瑰旅行組簡單3個步驟，深深療癒、呵護肌膚，身心靈都綻放迷人光澤。 

內容：歡沁玫瑰沐浴油9ml、歡沁玫瑰三重磨砂霜50ml、歡沁玫瑰粉紅泥膜50ml、輕巧環保旅行包，NT$2,000

精油沐浴露 Shower Oil

以多達28種天然精油調配的全新精油沐浴露。金黃油露質地，精油比例高達12%，讓蜂蜜般的天然植物油包覆肌膚，更運用最新乳化技術，遇水瞬間散發濃郁香氣。不只舒緩身心，更讓清潔、潤膚、香薰一次完成。共推出四款香氣：玫瑰（Rose）、明煥（Revive）、舒肌（Muscle）、怡神（De-Stress）

精油沐浴禮盒，四款最受歡迎的精油沐浴露一次擁有，尤其適合居家芳療或旅行攜帶。 

內容：明煥／舒肌／怡神／玫瑰精油沐浴露各50ml，NT$2,000

SABON沁檸莫西多夏日特調保養禮盒

最清涼的SABON來了！2022年夏季推出全新限量「夏日特調-沁寧莫西多系列」，主打薄荷、檸檬、蘋果的獨特涼感香氣與降溫配方，從觸覺、嗅覺、功效都帶入涼感。其中夏日出遊旅行最適合攜帶的就是身體保養旅行組了。

小ml數的磨砂膏、沐浴油、身體保濕凝凍，還加上護手凝膠，貼心裝在有隔熱處理、可重複使用的沁檸莫西多化妝包中，特別適合盛夏帶出門，無論是露營或海邊都能更加放心。

沁檸莫西多夏日特調保養禮盒（限量）

內容：沁檸莫西多護手凝膠30ml、沁檸莫西多身體磨砂膏60g、沁檸莫西多沐浴油100ml、沁檸莫西多清爽保濕凝凍30ml，NT$1,680

Aesop啟程旅行組

一次擁有Aesop七款經典產品，所含產品可清潔和滋潤雙手、為缺水肌膚提供滋養並全面維護口腔衛生。讓大家在旅行途中做好完美個人保養，神清氣爽地抵達目的地。

1.賦活手部乾洗清潔露50ml：在無水可用時為雙手帶來清爽感覺的溫和清潔露。

2.賦活芳香護手霜15ml：為雙手和指尖提供豐潤保濕、軟化肌膚的芳香護手霜。

3.藍甘菊保濕面膜15ml：補充水分、軟化肌膚的強效保濕產品。

4.瞬間滋潤噴霧50ml：滋潤肌膚、喚醒感官的清爽玫瑰花瓣噴霧。

5.雪松橙香護唇膏9ml：專為唇部肌膚設計的滋潤配方，可有效撫平、柔軟細嫩的雙唇。

6.漱口水50ml：含有八角茴香、丁香和留蘭香、可維持口氣清新的無酒精產品。

7.牙膏10ml：含有小豆蔻、可為牙齒和牙齦帶來清潔與清爽的強效牙膏。

Aesop抵達旅行組

包含Aesop主要的護髮和身體保養產品四款，能夠幫助旅行者在抵達終點後掃除疲憊，提供溫和芳香的清潔與保濕。

1.洗髮露50ml、潤髮乳50ml：通過淋浴讓自己恢復活力，使用洗髮露清潔秀髮和頭皮；然後使用潤髮乳，使秀髮滋潤、柔軟、富有光澤。

2.天竺葵身體潔膚露50ml：清爽芳香的身體潔膚露可清除污垢、掃除疲憊。

3.橙香身體乳霜50ml：淋浴後，在全身塗抹乳霜，使肌膚芳香、光滑而有彈性。

Grown Alchemist基本旅行組合

特別採用條狀設計，外出更不佔空間。

1.經典護手霜 20ml ：保濕、潤澤而不油膩。內含蘆薈，可作曬後修護及減低手部輕微的乾燥不適感。

2.水潤修護日霜 12ml ：水潤有如絲綢般的質地，能幫助肌膚維持在最好的保濕狀態，柔潤有光澤。

3.護唇膏 12ml：富含維生素E，除了能幫助唇部調理，還可以當做指緣修護膏。香草和西瓜的香甜美味備受喜愛。

diptyque手部清潔三件旅行組

diptyque肌膚保養的藝術帶大家進入感官之旅，尤其是在格外注重手部清潔的現在，一次擁有三種手部保養的旅行裝，可以隨時隨地清潔及呵護雙手。

1.薰衣草手部清潔露30ml：位於普羅旺斯中心的格拉斯是世界香水之都，在畫像上經常可以看到薰衣草，代表著它是格拉斯最美麗的象徵。此液狀薰衣草潔手露，溫和的清潔及滋潤雙手。

2.絲絨護手乳30ml:有機永久花、羅馬洋甘菊和芝麻籽油為主配方的絲絨護手乳，為雙手覆上愉悅的甜杏仁，和熱情的苦橙葉香調，給予雙手全然純粹、深具誘惑力的呵護。

3.乾洗手30ml：源自地中海的白色肥皂草獨具凈化功效，混合甜杏仁精油配方，令手部肌膚保持柔嫩纖細。此乾洗手可溫和地清潔雙手，柔嫩保濕、精緻芬芳。

THREE春櫻護手隨行組

以櫻花、檸檬、尤加利等清新的植物萃取精華，溫柔地守護雙手健康。便於攜帶外出的尺寸，集結護手霜、洗手露、植萃防護乾洗手（添加蒸餾自甘蔗的發酵酒精），收納於柔軟輕盈的上質隨行袋。

1.舒活洗手露48ml：起泡迅速，潔淨同時帶走手部肌膚的老廢角質。添加茶樹精油&澳洲尤加利精油等成分的舒暢香氛。

2.植萃防護乾洗手30ml：添加蒸餾自甘蔗的有機發酵酒精，淨化手部。添加具有調節肌膚效果的檸檬果實萃取精華&茶葉萃取精華。

3.AROM香氛護手凝乳-春櫻（組合限定）25g：散發春櫻花綻般，清透沉穩的唯美香氣。添加具有美肌效果的日本國產櫻花萃取精華。

4.上質隨行袋

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 旅行組, 保養

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