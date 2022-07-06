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王心凌凍齡還高衣Q！158穿成170　5套顯高又顯瘦的穿搭術快筆記起來

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

找來韓國女星Jessica、陸劇女神吳謹言、甜心教主王心凌…等人參賽的陸綜《乘風破浪的姐姐3》，引發高度討論。節目初舞台上，甜心教主始祖王心凌拿出經典歌曲《愛你》打敗美貌、歌聲兼具的Jessica鄭秀妍，讓Cyndi Baby再度爆紅，並引發粉絲們爭相模仿、翻唱，更掀起「王心凌男孩」的熱潮。

人氣暴漲的王心凌，不只是節目上表現受到關注，粉絲們連她肌膚保養、彩妝技巧，甚至是私服穿搭都不放過，尤其是王心凌只有158公分的嬌小身材，卻能穿出媲美模特兒170公分的顯高穿搭，取經王心凌5套顯高又顯瘦的穿搭術：

王心凌5套顯高又顯高穿搭術

黑色澎袖長洋裝

不要覺得自己不高，就不敢穿長洋裝，深怕會看起來更矮。王心凌這套長至腳踝的黑色洋裝，搭配鋸齒厚底的黑靴，讓她就像擁有模特兒般的大長腿，加上公主澎袖設計，可以增加上半身的份量感，營造出女王般的強大氣場。

黑色露背洋裝

因為黑色具有顯瘦效果，王心凌時常以黑色系洋裝現身，這套從正面看似平淡的及膝洋裝，背面居然有大露美背的設計，除了搭配厚底長靴拉長腿部比例，甜心教主頭上的毛帽也有視覺延伸效果。

黑色連身短褲

原本就已經很瘦的Cyndi Baby，穿上黑色連身褲看起來又更瘦，露出長腿不僅有增高效果，還戴上有延伸效果的毛帽，外頭罩上一件長版大衣，更身材看起來更高挑。

短版上衣+牛仔寬褲

身材嬌小的女生，除了可以穿短裙、短褲外，也可以像王心凌以短版上衣搭配高腰版型的牛仔褲，不僅具有顯瘦效果，還可以拉長腿部線條，就像擁有一雙模特兒的大長腿。

運動裝束

外出運動或是上健身房，怎麼穿才會時髦又有型，讓王心凌來告訴你，一件簡單的白TEE搭配薰衣草紫休閒褲，記得長度要選可以露出腳踝的9分褲，可以讓身材顯得更高挑。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 王心凌, 穿搭

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