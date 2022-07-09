昆凌教育兒女「講道理」雙向溝通　超愛懸疑推理韓劇，這兩部必看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

走進攝影棚，昆凌親切和所有人打招呼，狀態絕佳的她，完全看不出是個有「三寶」的媽媽。聊天說到特別有共鳴的話題時，也相當來勁，整個人就像夏日陽光般燦爛耀眼，她大方分享生下小女兒Jacinda的快樂心情，字字句句都能感受到她對於迎接新生命的喜悅。

新生命帶來驚喜

昆凌笑說，好幾年沒有面對這麼小的Baby，興奮的同時也有點手忙腳亂，「拍嗝怎麼拍、多久要餵一次奶、幾c.c.的水配幾匙的奶粉，有點忘了Baby會發生的這些事，但心情真的滿開心」。也說和大女兒、大兒子出生時的感受有些不同，「當時還沒有那麼上手，覺得很多未知數。到了Jacinda就很期待，也有點懷念Hathaway和Romeo小時候」。

她透露懷孕時，Hathaway就十分希望妹妹到來，也非常保護妹妹，不斷叮嚀大家戴口罩和消毒以後才能靠近妹妹，「可能Romeo是男生，和妹妹沒有太多互動，但有一天我偷偷看他們，發現Romeo在Jacinda旁邊說：『我是你的葛格喔！』他小小聲地說，怕嚇到妹妹，我就覺得，哇！好溫馨的感覺」。

「講道理」雙向溝通

獅子座的昆凌對於教育兒女也有一套原則，她形容自己是講道理但有點囉嗦的媽媽，各種生活小細節都很在乎，尤為注重孩子的日常行程，「我很怕會破壞到他們的Routine，我覺得那是要靠時間培養出來的，比如每天到了睡覺時間，用各種方式，都一定會讓他們上床休息」。

然而，她的教育方針同時也充滿彈性，認為和小孩保持雙向交流很重要，並不是小孩非得聽父母的才行，「我的教育 Tips 是『講道理』，傾聽他們，然後再溝通出一個我們都能接受的辦法」。比如週日到週五都必須要在固定時間上床睡覺，週六則可以放鬆，想要幾點睡都沒問題，她有些促狹地說：「我知道他們會累，也不可能多晚睡，撐到一個程度就會不行，但這樣他們就會很開心。」

對於兒女的期許，昆凌也感性表示，「現在資訊、步調很快，不希望他們以後被生活或是事業壓得喘不過氣，我希望孩子們的身心靈可以很健康，不管他們做什麼，心裡要是很樂觀的，這就是我覺得最大的目標」。現在兒女都還小，就考慮到他們長大後的發展了嗎？自稱是囉嗦媽媽的她也忍不住笑出聲，連連點頭。

獨特風格就是美

由於身邊親友大多生兩個孩子，成了三寶媽的她較缺乏請益對象，多靠上網搜尋瞭解他人經驗，但樂觀的她也說，似乎等最小的孩子會走路後，孩子的哥哥和姐姐就會幫忙照顧，只是Jacinda目前仍需要全天候的陪伴，昆凌還在嘗試找到生活與工作的平衡點，她坦言工作時多少會想到小孩的事，「希望時間夠用，也期盼每一個部分都面面俱到，相信可以慢慢摸索尋找，持續嘗試就能找到平衡點」。

小女兒的出生也為昆凌的自創品牌Jendes帶來新啟發，她發現嬰兒的服裝布料觸感都既柔軟又舒服，「光摸衣服就很療癒，於是就和設計師討論，可否用這個布料，在品牌服飾做延伸？」新一季的服裝不僅比過往更加柔軟舒適，也加進很多她的想法，「我都會看品牌大秀，依照自己喜歡的設計，加上今年的流行趨勢，再討論怎麼去穿搭服裝」。

昆凌認為自己最幸運的是，身處娛樂時尚產業，常會接觸到最新資訊，也從中培養出獨有的美感，「我自己覺得Fashion與美，大家都不一樣，每個人穿衣服的感覺，都有個人獨特的風格，那就是美。Fashion可能會在短時間內發生跟消失，但我認為風格比 Fashion 更重要」。

懸疑推理狂粉

昆凌認真敬業的表現有目共睹，拍攝動作戲堪稱「拚命三娘」，即便弄傷自己也從不喊苦，和嬌小柔弱的外型有極大反差，她追求完美、不服輸的個性讓人既心疼又激賞。接下來最想挑戰的劇本，則希望能是懸疑推理類型，角色性格不斷翻轉，跟著線索追蹤卻發現另有真相，可以讓觀眾瘋狂燒腦的劇情。

談起懸疑推理片，她語氣興奮表示：「我平常就很喜歡看偵探與破解謎團的戲劇、電影和紀錄片，像Chris Evans的《鋒迴路轉》，或是很經典的《東方快車謀殺案》，還是像李昌鈺博士做鑑識，大家都找不到事件的答案或兇手，但他透過重回現場，再從細節中找到真相，這些我都很喜歡，有機會的話真的很想演出。」

生活情趣猶如浪漫韓劇？

昆凌也非常喜歡韓國的懸疑推理劇，像《信號》和《Mouse 窺探》都是她的菜，但看的時候又有些許提心吊膽，「《Mouse》真的很不錯，可是血腥的地方我就有點不太敢看，只能快轉，不過到了找出真兇的過程，我就會認真看細節，邊看邊猜兇手會不會是這個人」。

如果老公和小孩都不在家，有獨處的時光，在追劇這個選項以外，昆凌也可能會選擇聽Podcast或看YouTube頻道，內容當然還是她最愛的懸疑推理或鑑識偵蒐類型，足見她對這類型題材的喜好與狂熱。被問起喜歡看韓劇的話，是否和老公平常相處，也會像韓劇般浪漫，昆凌忍不住大笑：「我比較是屬於生活上偶爾浪漫一下，我們會把對方生日視為很重要的日子，給一些特別的驚喜或是慶祝方式，但真的不會像韓劇，那樣就太誇張了啦！」

和昆凌一起，能發現她多元又多變的面貌，工作時配合度相當高，但又很會逗身邊的工作夥伴開心；聊起熱愛的事物，能感受撲面而來的直率與熱情；面對生活投來的「變化球」，她毫不畏懼的迎接，邊走邊調整，嘗試摸索前路，在她身上總能看見，屬於昆凌獨有的自信自在，由心底深處散發出來的美麗。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 專訪《正義的算法》陳柏霖、郭雪芙，演到走心一觸即發的爆笑情節思辨

● 大S閃嫁具俊曄！如韓劇般愛情，甜蜜婚照刺青戒指、雙方家長祝福！姐夫甜喊「謝謝妳時隔20年再次接受我！」