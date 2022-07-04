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整理衣櫃4大藉口「讓你白做工」　心中浮現這幾句話馬上丟回收箱

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▲衣櫥,收納,整理,衣櫃。（圖／unsplash）

▲整理衣櫃有下列4種念頭，就別掙扎直接清掉吧。（圖／pexels）

編輯／借借

很多人把整理衣櫃當成是一間麻煩事，但只要好好的經過一次大整理，說真的身心靈都會倍感輕鬆，不過往往要丟棄的那一瞬間都會猶豫再三，在此點出「整理衣櫃4大心魔」，若你看著這件衣服，腦子出現這4點想法，不要猶豫直接丟進回收袋吧。

▲衣服,穿搭,衣櫃,整理,。（圖／pexels）

這件衣服很貴，丟掉有夠浪費
事實上留著不穿更浪費，而且還佔了你的生活空間，如果沒時間整理完交給二手商，就看看身邊親友是否有想接收，老實說衣服的掉價幅度是相當大的，狀況超級良好的二手衣僅剩一半價格，若不是超級品牌更不用想留了。

▲▼防疫,衣櫃,衣服,穿搭,時尚,新冠肺炎。（圖／取自免費圖庫pexels）

說不定這款式還會再流行
時尚這回事或許是一直輪迴的，但通常都是以元素概念再更新，也就是說10幾年前即便是相同喇叭褲、緊身衣也會有剪裁跟花樣上的不同，另外，還要考慮自己本身10年前後的身材是否一樣，且衣服也是需要保養的，狀態不可能跟10年前一樣。

▲▼躲在衣櫃。（圖／取自免費圖庫Pexels）

等我減肥成功就能穿了
說穿了這種「希望服」有9成是藉口，若想督促自己能穿上，留一件就可以了，且要自己下訂時間表，在多久後就要穿上它，不然就一定要把它丟棄，對你的人生才會有實際的助益，而且減肥成功通常只想買新衣。

▲衣櫥,衣櫃,換季,收納,洗衣,曬衣,居家。（圖／unsplash）

還可以留著當家居服
家居服真的是一個很好的藉口，但家居服再多也有個限度，在家穿就是要盡量輕鬆、活動方便、穿著舒適，留幾件棉質Ｔ恤就夠了，其他外出服、上班服、裙裝等等就別用這藉口了吧。

▲衣服,穿搭,衣櫃,整理,。（圖／pexels）

其實如果丟東西對你來說是件困難的任務，建議在購買前就要好好考慮，自己是否「真的需要這件商品」，以延遲消費（等一下再來付錢）或是自問「丟棄它是否很麻煩？」來減少衝動性消費，不但能讓自己輕鬆不少，還能避免製造地球更多垃圾。

關鍵字：

收納整理, 衣櫥整理, 斷捨離

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