王心凌「甜心少女感」妝容5重點！底妝要乾淨、唇頰同色系好減齡

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近期王心凌《浪姐3》討論度居高不下，多年來她的膚況、身材都維持得很好，除此之外甜美感十足的妝容也不可或缺，一起來看看王心凌的妝容重點。

1.薄透乾淨底妝

底妝的大原則是乾淨、薄透，像是黑眼圈、鼻翼、嘴角等容易暗沉的地方要特別注意，如果有泛紅、蠟黃的問題也盡量在上底妝前就用校色和遮瑕產品調整，而不是用堆疊底妝來達到遮蓋效果，先打造乾淨的肌底，接著可以選用半霧光的底妝薄薄的上臉。

2.低飽和眼影+日系亮片強調臥蠶

仔細觀察王心凌的眼妝，眼影的顏色飽和度較低，可以選用裸色系讓眼皮更乾淨，接著使用輕透的亮片點在眼中即可，相比之下臥蠶更重要，可以打造無辜減齡的眼神。

3.下垂狗狗眼線+分明睫毛

睫毛就是王心凌眼妝的主戰場了，先前也有分享過他對於睫毛非常計較，步驟很多但是效果非常好；除了睫毛外王心凌日常的眼線也是順著眼形微微延伸。

4.同色系唇頰彩

在妝容的搭配上，王心凌會運用同色系的唇頰彩讓妝容更有整體性，除此之外腮紅的位置也很重要，像是比較淺的、帶有膨脹效果的粉色，可以刷在蘋果肌的位置，讓臉頰更澎潤，充滿膠原蛋白的感覺看起來更甜美、更年輕。

5.帶光澤感嘟嘟唇

仔細看王心凌過去至今的照片，雙唇大多是帶有些許光澤的，不一定是要非常水光，但些許的光澤也能讓雙唇看起來更飽滿。

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