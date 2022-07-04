郭書瑤短版衣炸出馬甲線　和寶格麗蛇包比搶鏡

▲郭書瑤穿MSGM露肚裝搭配寶格麗Serpenti Forever尼加拉藍寶石色亮面小牛皮手提肩背包，106,400元。（圖／翻攝yaokuo IG）

記者陳雅韻／台北報導

夏天出遊背亮色包最吸睛，女星郭書瑤與楊謹華近日不約而同都選擇寶格麗寶石色彩的新包，為整體造型增添亮點。郭書瑤連搭配的服裝都有心機，以義大利高端潮流品牌MSGM短版小背心配上繽紛的潑墨百褶裙，大秀傲人的馬甲線，展現她勤練舞蹈的成果。

▲郭書瑤趴在寶格麗包上，做出等待的表情。（圖／翻攝yaokuo IG）

郭書瑤坦言街拍當日，不知道該怎麼呈現新裝與新包，突然想到《愛麗絲夢遊仙境》中柴郡貓曾說的一段話，意味不知道該怎麼做而去做，會有意外的效果，就像她拍攝這組照片，結果意外好看而令她相當滿意，她引以為傲的腹肌跑出來見客，與106,400元的寶格麗Serpenti Forever尼加拉藍寶石色亮面小牛皮手提肩背包一起搶鏡。

▲楊謹華參加員工旅遊，愜意躺在泳圈上曬寶格麗新包。（圖／翻攝cheryllovel0ve IG）



而參加員工旅行的楊謹華，同事們為助她拍美照，依然勤奮下水捕捉她躺在泳圈上曬新包的時尚模樣，她透露：「其實我沒有想上去，是被同事們推上去的。」伴她出遊的名牌包是寶格麗Serpenti Forever East-West祖母綠色小牛皮肩背包，獨特的橫向包型是最新設計。

▲楊謹華拎寶格麗Serpenti Forever East-West祖母綠色小牛皮肩背包，69,200元。（圖／翻攝cheryllovel0ve IG）



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