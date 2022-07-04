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王薇薇73歲生日大曬平坦纖腰＋細腿　超狂「不老狀態」網看傻！

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記者王則絲／外電報導

有「婚紗女王」之稱的知名華裔設計師Vera Wang（王薇薇），不只是品牌嫁衣受到各國巨星的厚愛，她本身的驚人凍齡姿態也常成為時尚圈的熱論話題，日前她迎來73歲生日，生日派對上的造型再度引爆，平坦的纖腰與超狂細腿簡直與妙齡少女無異，不老狀態令網友全看傻。

▲Vera Wang生日 。（圖／翻攝自IG）

▲Vera Wang王薇薇73歲生日派對造型引起網友們熱論。（圖／翻攝自IG@verawang，以下同）

設計師王薇薇同名品牌Vera Wang是演藝圈女星們熱愛的婚紗品牌，像是Ariana Grande、Hailey Bieber⋯⋯乃至今年大婚的孫藝珍，都曾穿上Vera Wang的婚紗，然而不只是絕美的婚紗設計值得關注，王薇薇本人也一個話題女王。

▲Vera Wang生日 。（圖／翻攝自IG）

說到王薇薇就會令人聯想到「凍齡」，即便已經七十多歲了依然保持驚人的年輕狀態，日前她正式迎來73歲生日，在個人IG上放送一系列派對美照，她頂著一頭粉紅色挑染的頭髮，搭配身上粉色系的禮服，大開衩的禮服前方露出她內搭的激短褲，一雙極致纖細又平滑的美腿顯現，是她最自信的招牌。

▲Vera Wang生日 。（圖／翻攝自IG）

接著王薇薇還換上另一套造型，同樣為粉色系亮片的兩截式服裝，短版Crop top露出她平坦的腰部，幾乎沒有一絲贅肉與鬆垮的情形，低腰迷你裙則更提升火辣感受，要說這是73歲的身材與皮膚真的令人難以置信，雖然上傳社群的照片可能多少有修圖，但相信她真實的模樣已經夠驚人，超狂「不老狀態」再次驚艷眾人，引起大家討論。

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關鍵字：

Vera wang, 王薇薇, 生日, 凍齡, 不老

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