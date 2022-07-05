森美妍「白茶賦活保濕精萃」　養出爆水透光肌

▲夏日補水神器森美妍「白茶賦活保濕精萃」讓肌膚滿載保濕能量不間斷。

圖、文／東森自然美提供

盛夏報到肌膚拉警報！每到夏天，你是否總是將護膚保養火力集中在防曬、美白、控油上，忽略肌膚其實和身體一樣需要「多喝水」才能維持潤澤。想讓夏季肌膚不畏高溫及紫外線傷害，照樣維持保水澎潤感，入手夏日補水神器森美妍「白茶賦活保濕精萃」加強吸水、鎖水，徹底解肌膚的渴，輕鬆養出爆水透光肌，精品級的白茶香氣還能為保養過程增添奢華感受，撫慰夏季躁動的心，連心情一同變美麗。7/5(二) 22：40在東森購物47台好評開賣，這個夏季快跟上這波「爆水澎彈」的奇蹟感！

夏季膚況壓力山大 肌膚、身體都要多喝水 給肌膚剛好潤澤度！

豔陽高照的夏天經常讓人悶熱爆汗，躲入室內吹冷氣雖然涼爽舒適，卻讓肌膚遭受「吸水怪獸」等級的猛烈攻擊，每天在冷熱交替間急速變化的溫度及濕度，往往讓肌膚壓力山大，造成泛油光、冒痘、毛孔粗大、易脫妝等，都是肌膚保濕度不足的警訊。

夏季基礎保養有許多眉角要注意，像是每天多喝水除了顧健康，對肌膚保濕也大有幫助，平時可多運用化妝水噴霧天天為肌膚分階段多次補水，就是最簡單又有效的保濕妙招；許多人擔心夏天容易出油、黏膩，刻意避開乳霜類保養品，一昧追求「清爽」、「涼感」，實則忽略了「吸水＋鎖水」的重要性，保濕為美肌之母，搶救夏天被豔陽、冷氣輪流荼毒導致水分流光光的肌膚，交給專為缺水、乾燥肌設計的森美妍「白茶賦活保濕精萃」。

補水之王γ-PGA+珍稀皇家白牡丹茶 開啟全新亮白色階 透亮保濕快速鎖水

森美妍「白茶賦活保濕精萃」含高濃度γ-PGA保濕成分，其取自納豆菌發酵的植物萃取，隨然是濃稠的質地，卻意外地非常好吸收，可防止水分流失同時啟動肌膚原生補水力，強化肌膚天然保濕屏障，因此讓γ-PGA享有「補水之王」的美名；並添加神經醯胺、H.A.玻尿酸精華等超強保濕成分，讓肌膚滿載保濕能量24小時不間斷。

除了超強補水配方，「白茶賦活保濕精萃」更挹注了珍稀皇家級的「白牡丹茶」萃取成分作為保養的靈魂，採用未經發酵氧化的早春茶葉萃煉出高含量的類黃酮、綠茶多酚（兒茶素）等，能調理粗糙肌膚、增強肌膚屏障，對肌膚的保護力更勝維生素C的3倍、維生素E的4.5倍。而白茶本身自帶細緻高端的香氣，再結合平衡身心的甜蜜香氛「天竺葵精油」，為保養過程帶來無限奢華高級質感，讓保養肌膚的過程中達到舒緩及紓壓效果，心情不知不覺也跟著變美麗。

曾以超強實力榮獲2021年亞太美業精品獎之卓越品質獎與2022年國家品質金牌獎的森美妍「白茶賦活保濕精萃」，使用後宛如在肌膚上貼合一層隱形的保濕面膜，能深層補水、鎖水，Hold住肌膚水分。經使用者實測發現，使用前後肌膚保濕度與肌膚彈力明顯提升改善，瓶身以滴管設計展現品牌高端科研質感，同時維持精粹成分的新鮮度，讓每一滴天然植粹及高效保濕配方時時維持最佳狀態直達肌底，透過保養由內而外平衡身心，輕鬆解除夏季膚況SOS警戒，實現澎潤爆水透光美肌。

▲森美妍-白茶賦活保濕精萃 30ml*4入組市價NT$ 11,520，優惠價NT$2,980。

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