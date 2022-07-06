fb ig video ETtoday search mobile

愛馬仕潤色護唇膏下殺67折　超仙氣「奶油玫瑰色」一抹立刻桃花爆表！

>

文／C編

愛馬仕推出彩妝單品之後，立刻就獲得很多人的迴響，畢竟千元價就可以擁有，已經算是品牌中比較低單價的單品了；「Her森森」就推出「愛馬仕 潤色護唇膏」系列，一次推出兩色，原價2250元、特價1518元，等於下殺67折。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲愛馬仕,唇膏,唇彩,彩妝,口紅,HER森森。（圖／Her森森）

▲愛馬仕 潤色護唇膏，原價2250元、特價1518元，點我購買

愛馬仕的潤色護唇膏，這次推出的顏色都是熱銷色，其中，＃30 Rose Dete以鮮明的「奶油玫瑰」設計，塗抹上雙唇可以立刻帶出好氣色，但又不會過於濃豔，紅潤得恰到好處，而且相當韓系，很適合肌膚白皙的人來擦，能夠展現出膚色透亮感。

另外一個顏色＃14 Rose Abricote是以帶有粉紅調的珊瑚橘，展現出時髦俐落的唇色，淡雅的橘粉調可以是粉嫩的戀愛感，雙唇立刻擁有QQ的彈潤感，讓人很想要一親芳澤，而且還可以讓整體妝容更顯嫩，當然是必買。

潤色護唇膏不僅絲滑柔潤，可以讓雙唇保濕滋潤，在包裝設計上，拿在手上也是相當好看、優雅，白色的護唇膏盒身，搭配上金色髮絲紋的腰帶，底下則是唇膏的顏色展現，粉嫩的色調，一眼就可以看出要使用哪一支單品。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲愛馬仕,唇膏,唇彩,彩妝,口紅,HER森森。（圖／Her森森）

▲愛馬仕 潤色護唇膏，原價2250元、特價1518元，點我購買

「Her森森」推出「愛馬仕 潤色護唇膏」，原價2250元、特價1518元，等於下殺67折，超殺的折扣就可以買到專櫃貨，當然是線上買最划算，一定要揪親朋好友入手，買給婆婆、媽媽也是超級好得選擇。

關鍵字：

愛馬仕, 唇膏, 唇彩, 彩妝, 口紅, HER森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

抗壓性最強大的4個星座　透徹分析網友驚呼「太準了」！

抗壓性最強大的4個星座　透徹分析網友驚呼「太準了」！

一秒變巨星！夏季必備太陽眼鏡特殺702元　特殊材質阻擋紫外線、看得更清晰

一秒變巨星！夏季必備太陽眼鏡特殺702元　特殊材質阻擋紫外線、看得更清晰

試・開箱／嚴選9款「抗汗粉底」24H都美豔！YSL大LOGO設計更時髦

試・開箱／嚴選9款「抗汗粉底」24H都美豔！YSL大LOGO設計更時髦

手刀搶！網路瘋傳的神級「靈芝水」200ml下殺499元　瞬間撫平痘痘肌 第一眼看到是鴨還是兔？超準心測探究你的內在性格 洗完頭還是覺得油膩膩？換用「洗髮餅」開啟頭髮新天堂，清爽蓬鬆一次滿足！ 《夏娃》徐睿知「靈蛇項鍊」鑲鑽超過70克拉！一戴氣勢爆棚碾壓大老婆 癌症年輕化！營養師曝8種「易致癌食物」　正確飲食有效助預防 43歲Melody「超辣泳裝照」引網友狂讚，超嚴苛減重菜單公開 毒舌卻心地善良星座Top 3 ！　冠軍管不住嘴，用實際行動證明感情

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面