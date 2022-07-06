愛馬仕潤色護唇膏下殺67折　超仙氣「奶油玫瑰色」一抹立刻桃花爆表！

文／C編

愛馬仕推出彩妝單品之後，立刻就獲得很多人的迴響，畢竟千元價就可以擁有，已經算是品牌中比較低單價的單品了；「Her森森」就推出「愛馬仕 潤色護唇膏」系列，一次推出兩色，原價2250元、特價1518元，等於下殺67折。

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▲愛馬仕 潤色護唇膏，原價2250元、特價1518元，點我購買。



愛馬仕的潤色護唇膏，這次推出的顏色都是熱銷色，其中，＃30 Rose Dete以鮮明的「奶油玫瑰」設計，塗抹上雙唇可以立刻帶出好氣色，但又不會過於濃豔，紅潤得恰到好處，而且相當韓系，很適合肌膚白皙的人來擦，能夠展現出膚色透亮感。

另外一個顏色＃14 Rose Abricote是以帶有粉紅調的珊瑚橘，展現出時髦俐落的唇色，淡雅的橘粉調可以是粉嫩的戀愛感，雙唇立刻擁有QQ的彈潤感，讓人很想要一親芳澤，而且還可以讓整體妝容更顯嫩，當然是必買。

潤色護唇膏不僅絲滑柔潤，可以讓雙唇保濕滋潤，在包裝設計上，拿在手上也是相當好看、優雅，白色的護唇膏盒身，搭配上金色髮絲紋的腰帶，底下則是唇膏的顏色展現，粉嫩的色調，一眼就可以看出要使用哪一支單品。

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▲愛馬仕 潤色護唇膏，原價2250元、特價1518元，點我購買。



「Her森森」推出「愛馬仕 潤色護唇膏」，原價2250元、特價1518元，等於下殺67折，超殺的折扣就可以買到專櫃貨，當然是線上買最划算，一定要揪親朋好友入手，買給婆婆、媽媽也是超級好得選擇。