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「柔道男神」楊勇緯Seiko上手　瀟灑帥氣指數激升

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▲▼Seiko,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲Seiko Prospex 最新品牌之友「柔道男神」楊勇緯。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

名錶與運動員合作再添一例，Seiko宣布「柔道男神」楊勇緯成為以運動錶著稱的Seiko Prospex品牌之友，他在最新形象照中換上俐落西裝，佩戴向1965年首只日本國產潛水錶致敬的兩款現代詮釋錶款藍面SPB297J1、灰面SPB143J1，瀟灑帥氣指數激升，完美演繹「Keep Going Forward勇無止境」的品牌精神，他表示：「回首一路走來的歷程，有許多不為人知的辛苦，但如今都成為最好的經驗。」

▲▼Seiko,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲楊勇緯於Seiko形象照中戴Seiko Prospex「Save the Ocean」系列1965年現代詮釋款SPB297J1，39,000元。

24歲的楊勇緯去年在2020東京奧運男子60公斤級柔道項目中奪得銀牌，一戰成名，今年4月在安塔利亞大滿貫賽中奪金，讓他一舉登上國際柔道聯盟公布的男子60公斤量級最新世界排名第一，Seiko相中他勇於挑戰且不輕言放棄的特質，由他代言具冒險精神的Seiko Prospex腕錶再適合也不過。

▲▼Seiko,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲彭政閔成為CITIZEN代言人，發布記者會後他開心玩8連拍。（圖／CITIZEN提供，以下同）

已退役的職棒球星、現任中信兄弟副領隊的「恰恰」彭政閔近日則接下CITIZEN代言任務，他西裝筆挺搭配要價8萬元的「黑晶款」GPS衛星對時鈦金屬腕錶出席發布記者會，透露實用且精準的腕錶對於嚴格控管時間與自律的運動員而言相當重要，而他剛入手的黑晶錶恰好是他最愛的黑色，讓他在活動結束後開心大玩八連拍，比出「手指愛心」、最熱門的「翻轉YA」等手勢，相當逗趣。

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關鍵字：

柔道男神, 楊勇緯, Seiko, 彭政閔, CITIZEN

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