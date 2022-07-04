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韓星愛包SAMO ONDOH首間店插旗中山　必敗「這專區」背了變泫雅！

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記者王則絲／台北報導

韓國設計師品牌SAMO ONDOH（首爾溫度）近年強勢攻佔韓星們的IG版面，一路紅到了台灣，繼開啟網路通路後，海外首間實體店正式落腳台北中山商圈赤峰街！超Ｑ設計的手袋們幾乎每一款都是爆款，不知道怎麼挑也沒關係，店裡特別設置了「泫雅專區」，必敗同款背了變泫雅！

▲SAMO ONDOH登台插旗中山 。（圖／品牌提供）

▲SAMO ONDOH登台插旗中山 。（圖／品牌提供）

▲SAMO ONDOH海外首間門市插旗在台北中山赤峰街。（圖／品牌提供）

SAMO ONDOH海外首間門市選擇插旗在台北中山令人相當興奮，奶茶色系的摩登店裝更好凸顯SAMO ONDOH手袋們繽紛療癒的魅力，韓星們包括泫雅、澀琪、孝淵、全昭旻、Jessi⋯⋯背過的所有爆款系列都能在這找到，並設有一面鍊袋配件牆，讓大家可以自由搭配裝飾自己的包包，且店內同時還有販售同樣來自首爾的香氛品牌Cosmic mansion，以及台灣飾品品牌BONNY&READ，綜合組成複合式的逛街空間。

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▲SAMO ONDOH登台插旗中山 。（圖／品牌提供）

▲SAMO ONDOH開幕。（圖／記者王則絲攝）

▲加購不同鍊帶款式、背帶、小雛菊配飾專區。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

在眾多韓星、韓妞們間，泫雅可說是帶貨最大宗，所以實體門市裡特別設置了「泫雅專區」，這裡囊括了泫雅曾經背過的所有款式，包括最新的BBul Bag牛角包、最經典的Bun Bag雲朵包、Egg Bag蛋殼包以及療癒的Mug Bag胖胖包，連選色和鍊帶、小雛菊別針裝飾都一模一樣幫你配好，免花費腦力輕鬆入手泫雅同款，即使不能真的變成她，但至少能一樣時髦。

▲SAMO ONDOH登台插旗中山 。（圖／品牌提供）

▲SAMO ONDOH開幕。（圖／記者王則絲攝）

▲SAMO ONDOH店內特別設置「泫雅專區」，她背過的同款全都可以無腦入手。（圖／翻攝自泫雅IG、記者王則絲攝）

為慶祝開設實體門市，SAMO ONDOH特別推出Flap Mug Bag Mini翻蓋胖胖包迷你版，可以搭配珍珠鍊帶或金屬鍊帶，小巧的外型超萌Ｑ，手感也一級棒，雖然是裝不下多少東西的小廢包，但是作為造型或是以「雙包」方式搭配都能瞬間提升時髦度。

▲SAMO ONDOH登台插旗中山 。（圖／品牌提供）

▲SAMO ONDOH開幕。（圖／記者王則絲攝）

▲新推出的迷你版翻蓋胖胖包，即日起在門市消費滿12,000元，即可得到迷你翻蓋胖胖包乙顆（限量20顆）。（圖／翻攝自泫雅IG、品牌提供、記者王則絲攝）

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關鍵字：

SAMO ONDOH, 首爾溫度, 泫雅, 韓星, 韓妞, 手袋, 中山, 赤峰街

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