娜塔莉波曼身前「狂開9洞」洩致命氣息　披最時髦戰甲戰力大增

記者王則絲／台北報導

漫威宇宙新電影《雷神索爾：愛與雷霆》即將於7月7日上映，其中娜塔莉波曼（Natalie Portman）將在劇中成為強大的「女雷神」，讓影迷們超期待，近日娜塔莉波曼登上雜誌《Variety》拍攝一組女戰士風格大片，披上最時髦的戰甲衣裝，看起來戰力大增，其中一套造型身前更是「狂開9洞」，散發出性感又致命的氣息。

娜塔莉波曼在新電影中為達到導演與對角色的要求，鍛鍊出強壯的肌肉線條，讓她的「女雷神」形象顯得更魁武有氣魄，而在電影播出前夕，娜塔莉波曼的身材雖然已回復不少，但體態依然很精實，近日拍攝雜誌畫報，便延續了強大戰士的主題，讓「女雷神」脫下漫威設計的英雄裝，改穿上時尚圈最時髦的戰甲。

娜塔莉波曼以梳得平貼頭皮的乾淨髮型，加深銳利眼神與稜角分明的輪廓，她穿上Iris Van Herpen的白色鏤空連身衣，整身服裝以線條和孔洞交織而成，在胸下與腹部狂開9個洞，讓腰線更顯纖細，但肩膀向外翻的手袖又帶有武裝的氣息，讓她像神話中的女武神。

下一套同樣來自Iris Van Herpen的銀色連衣裙，渾身的金屬感宛如變形的鎧甲，線條柔順彎曲、服貼身體曲線，但看起來又相當堅硬密實；最後一套DIOR的網衣外罩盔甲，無疑是最適合「女雷神」的裝扮，性感之間又蘊藏致命的力量。