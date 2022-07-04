想從tinder脫單？　網路交友3個不妙徵兆快放生

▲許多人透過網路交友，有些徵兆要注意。（圖／pakutaso、pixabay、xFrame，以下同）

編輯／借借

距離永遠都帶點美感，從早期的紙筆通信「筆友」，到現代手機內的社交軟體，現在是否有個人用文字正打動著你？相信愛情永遠會在任何地方發生，但切記人要好好保護自己，無論對方的文筆有多動人，3種態度你需要警覺，發揮觀察力確認他是否真想交朋友。

總是空話

或許你與他正蔓延一些若有似無的曖昧，但當對方總是爽快的先答應任何邀約，「下次一起去啊」、「我也好想潛水」、「有空我們見個面」，卻在真的要提出時間地點時出現推託，過多的空話讓人不懂他的意圖，沒有誠意倒是非常明顯。

▲用手指談情與見面互動不同，不要太快深陷。

挖人隱私

聊天可能真的聊得很愉快，有時或許會說起一些家庭狀況、或朋友之間的趣事，但畢竟沒有深交，過度的打探隱私不僅顯得沒有禮貌，也會覺得相當突兀，對方不是腸子太直就是太八卦，保持點距離比較安全。

冷漠無常

個性反覆無常，有時熱絡跟你聊天，有時又已讀不回，透露出若不是對方太自我，就是沒把你放心上，即使建立了關係，高高在上或強勢的態度也是可預知的，不妨多觀察，最少要有點心理準備。