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毒舌卻心地善良星座Top 3 ！　冠軍管不住嘴，用實際行動證明感情

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▲星座 。（圖／翻攝自unsplash）

▲「嘴壞心地善良」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者鮑璿安／台北報導

常聽到說話是一門藝術，偏偏有些人開口就是一些毒舌的話，不過內心卻是很善良，把難聽的話講出來反而讓友誼更加緊密，以下公開「嘴壞心地善良」星座Top 3 ！有超大反差，一定要把握他們。

Top 3 射手座

射手座的內心其實和表面一樣簡單，沒有那麼多猜不透的事情，他們想要說的話，絕對不會拐彎抹角，只要你是他們的朋友，射手就覺得有義務要告訴你真相，越是熟悉越會發現射手真的很毒舌，但他們其實會考量彼此的關係，只有真正的摯友才可能聽到射手的毒舌，所以要好好珍惜。

Top 2 天蠍座

天蠍座有時候話不多，但一開口一定是一針見血並且說到重點，就算說話不好聽，卻都是真話，而且天蠍沒在怕你不敢聽，會給你打好預防針，免得之後受傷才來找他們，所以天蠍的友情其實是建立在毒舌之上的，雖然嘴巴壞，但是心裡絕對不會害你。

Top 1 處女座

處女管不住嘴巴的天性有些吃虧，不過他們的口才超好，若是想跟處女吵架那只有吃虧的份，簡直是難得一見的「吵架王」，但處女也是很真誠待人的，一旦嘴上答應了別人，付出再多努力也會兌現諾言，絕對不會言行不一，是以實際行動來圈粉的星座。

►最愛胡思亂想星座Top 3 ！　第一名內心敏感，深夜就散發負能量

關鍵字：

星座, 運勢, 射手座, 天蠍座, 處女座

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