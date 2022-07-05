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陳喬恩墾丁行帶一堆名牌包　自爆患「包包配色強迫症」

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▲▼陳喬恩 。（圖／翻攝陳喬恩IG）

▲陳喬恩穿花卉長洋裝、拎CELINE 54,000元的CUIR TRIOMPHE橢圓小牛皮手提包在墾丁踏浪。（圖／翻攝iam_joechen）

記者陳雅韻／台北報導

女星陳喬恩昨曬出身穿花卉長洋裝、手拎CELINE 54,000元的CUIR TRIOMPHE橢圓小牛皮手提包在墾丁踏浪的美照，她透露去年去海邊的時候剛好遇到颱風，今年腳終於踩在沙灘上、玩了香蕉船，感到開心不已，自認「我的夏天沒有遺憾了」。

▲▼陳喬恩 。（圖／翻攝陳喬恩IG）

▲陳喬恩打包行李時曬出CELINE CUIR TRIOMPHE橢圓小牛皮手提包（上）以及99,000元的TRIOMPHE SHOULDER焦糖棕小牛皮肩背包。（圖／翻攝iam_joechen）

多數人到海邊戲水，使用防水或耐髒的包款為主，陳喬恩拎著法國精品CELINE可愛的CUIR TRIOMPHE橢圓小牛皮手提包，著實吸睛，事實上她為這趟台灣旅行準備不少名牌包搭配，在打包行李時自爆：「為啥我每次旅行都要帶一堆包，我有包包配色強迫症。」

▲▼陳喬恩 。（圖／翻攝陳喬恩IG）

▲陳喬恩自爆旅行會帶許多包配色，亮出馬卡龍色系的Prada包。（圖／翻攝iam_joechen）

只見陳喬恩攤開的行李箱內有三款馬卡龍色調的Prada肩背包，她特別標註「是夏天的顏色呀，海邊我來了呀」，旁邊還散落著FENDI草編包，另有CELINE CUIR TRIOMPHE橢圓小牛皮手提包與近10萬元的TRIOMPHE SHOULDER焦糖棕小牛皮肩背包，她盛讚兩款CELINE包駝色系好美，成為她出遊的心頭好。

▲▼陳喬恩 。（圖／翻攝陳喬恩IG）

▲陳喬恩戴Loewe遮陽帽出遊。（圖／翻攝iam_joechen）

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關鍵字：

陳喬恩, CELINE, Prada, Loewe

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