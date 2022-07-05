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想讓書櫃「有氣質」的3個作法　亂放變視覺黑洞太可惜

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▲書櫃,書架,書房,居家收納。（圖／unsplash）

▲書櫃也要好好整理，才不會變成居家黑洞。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

家中有個書房或者是一個充滿書香的角落，是許多人都想要的氣氛配備，但很多時候因為書本堆積、沒有仔細整理，書櫃很容易變成收納黑洞，其實想要有一個打卡與放鬆的角落很簡單，只要將書櫃好好整理就好，但如何整理還是有訣竅的，請謹記3個大原則。

▲書櫃,書架,書房,居家收納。（圖／unsplash）

八分滿原則
不要認為整個書櫃塞滿滿很好看，其實空間與空氣是需要流動的，所以請設定八分滿原則，預留空間給未來的新書，相對的在此原則之下，也要定期淘汰不需要、已不會再看的書本，就可以避免過多的書侵佔其他空間，也能持有乾淨的視覺。

▲書櫃,書架,書房,居家收納。（圖／unsplash）

不要平放堆疊
將書本平放堆疊起來，可以成為一種視覺營造，但在真正的使用跟查詢上，是完全不方便的，因為平放容易將書本遮蓋，增加查找的困難，此外也容易累積過多的書籍，像是在蓋塔一樣，想要拿取下方的書本也很困難，多半都淪於裝飾（或佔地）用品。

▲書櫃,書架,書房,居家收納。（圖／unsplash）▲書櫃,書架,書房,居家收納。（圖／unsplash）

架上的書本做分類
分類是最重要的觀念，可以有3種不同的做法，書籍量大的人，可以依照出版社或書種進行分類，日後查找也較方便，且同一出版社在書脊的設計上也會相近，可以增加視覺的統一度；書量較少的人，則可使用書的大小尺寸來進行分類，陳設會更加整齊，也能將容量最大化，或者是採用書脊的「顏色」分類，是追求美觀的人會用的做法。

▲書櫃,書架,書房,居家收納。（圖／unsplash）

在準備整理之前，還是要先審視一下書櫃上的書籍，把不要的書先處理，才能有效率的進行擺放，建議先丟棄「看到一半的書」、「不會再想看第二遍的書或雜誌」、「已經擺了1年都沒在看的書」，之後再進行第二輪的淘汰。

▲書櫃,書架,書房,居家收納。（圖／unsplash）

關鍵字：

收納整理, 書櫃整理, 斷捨離, 書架, 書櫃

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