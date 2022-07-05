Spotify與《怪奇物語》合作　演算出幫你逃離「威可那」的人生歌單

記者王則絲／台北報導

驚悚影集《怪奇物語》第四季播出後全球都陷入狂熱當中，劇中顛倒世界裡的大魔王「威可那」，會透過殺人來吸取力量並打開「門」，當麥克絲被抓住時因為一曲《Running Up That Hill》成功逃出威可那魔掌，也讓該首37年前的老歌重登排行榜，而這回音樂串流平台Spotify便與《怪奇物語》合作，將自動演算出能幫助用戶逃離威可那的人生救贖歌單。

▲Spotify與Netflix合作推出「Upside Down Playlist」新功能。（圖／劇照）



《怪奇物語》第4季第2輯於七月初上線，為本季的完結篇，上線當時Netflix甚至傳出全球當機的災情，足見影迷數量多驚人，由於整部影集時空設定在80年代，因此劇中大量使用當時的經典歌曲，讓觀眾掀起一波回憶殺。看準熱潮，Spotify祭出新招，用戶只要在搜尋處打上：「Upside Down」就會出現一個「Upside Down Playlist」，裡頭為自動演算出的50首歌曲，是專屬於你逃離威可那的音樂清單，劇迷們一定要來玩玩看。

▲「Upside Down Playlist」示範。（圖／截圖）



「Upside Down Playlist」裡頭不一定會有你心裡想的那首歌，但你一定會看到熟悉的影子，你最愛的藝人、經常重複播放的歌曲、好久以前充滿回憶的愛歌可能也會出現，當然，《怪奇物語》的原聲帶也會穿插其中，且某些你沒聽過歌曲亦會納入，但那也都是從你平時喜歡的曲風類型去做演算找出的，所以這50首歌都是能幫助你逃離威可那的音樂潛力股。