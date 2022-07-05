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美、韓、立陶宛搭捷運就能到　百貨美食展國境開放前先解饞

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▲百貨暑假美食展。（圖／各業者提供）

▲誠品expo在暑假推出韓國展，其中包括不少美食給大家解饞，左圖為蕎麥冷麵，並結合周邊韓式料理店家（圖右）推出滿額抽美食券。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

台灣疫情穩定，情勢在下半年開放國境不遠，適逢暑假期間，百貨也推出多國美食展讓消費者先解解饞，誠品expo推出「我要去韓國」特展，蕎麥冷麵、人蔘雞都上桌；微風超市則推出美國週，人氣漢堡、熱狗堡吃得到；SOGO則有少見的「立陶宛展」，包括立陶宛啤酒、手工限量巧克力、雙色天然蜂蜜、傳統樹蛋糕等特色美食都能嚐鮮。

▲百貨暑假美食展。（圖／各業者提供）

誠品旗下選物品牌expo，近期推出「我要去韓國」生活商品巡迴展，7／1從誠品南西店開跑，搜羅超過千項韓系居家美學、綠色保養、知名療癒系插畫IP等商品外，當然也有韓氏美食，首推「蕎麥冷麵」還有以熱治熱的人蔘雞、牛骨湯、鮑魚粥等，另加碼創意「火辣炒碼口味」餅乾，是在家避暑追韓劇必備零嘴。

▲百貨暑假美食展。（圖／各業者提供）

此外，韓國展還串連周邊南西商圈，7／1至7／31於特展現場消費滿1,500元，可參加千元人氣韓式美食餐券抽獎，包括文青喜愛的巷弄咖啡廳「Middle Name coffee & space」、「Ma C So Yo築夢韓食」等餐廳。

▲百貨暑假美食展。（圖／各業者提供）

而Breeze Super微風超市針對美國國慶日，引進上百款美國經典商品，包括微風超市本館、南山旗艦店及南京店均推出人氣經典漢堡、熱狗堡，與水牛城、紐奧良辣雞翅等經典人氣熟食，美國經典可樂、Dr.Pepper系列口味也加入，用口感置身美國。

▲百貨暑假美食展。（圖／各業者提供）

微風超市美國週主推美國牛排，來自Greater Omaha牧場的安格斯牛肉、OMAHA肋眼排，與大理石紋油花紐約客，肉質緊實肉控最愛。7／6前推出兩片享8折優惠，TURK系列鐵鍋也有全面8.8折促銷，任選2款再送一片250公克的牛排，其他美食還包括酪梨漢堡，酪梨醬、美式凱撒沙拉等，也都能吃得到。

▲百貨暑假美食展。（圖／各業者提供）

SOGO復興館則在7／11登場立陶宛美食嘉年華，一連13天展出台灣少見的立陶宛歐洲風情，包括道地立陶宛巧克力製作介紹，還能品嚐立陶宛啤酒、台灣烏龍茶風味的手工限量巧克力、雙色天然蜂蜜、傳統樹蛋糕等特色美食。

同場加映：比漾廣場澎湖展
比漾廣場則從7月起一路到8／15期間，推出以澎湖為主題的澎湖展，結合線上與線下實體店，開賣澎湖當地特色名產，其中還有獨家橙層糕、冬瓜糕、風茹茶、仙人掌系列商品，其他包括海鮮類生鮮、周邊商品，以及嘴饞小點心應有盡有。

▲百貨暑假美食展。（圖／各業者提供）

▲百貨暑假美食展。（圖／各業者提供）▲百貨暑假美食展。（圖／各業者提供）

▲信興名產綜合魷卷片、泉利餅舖冬瓜糕。

關鍵字：

美食展, 百貨, 類出國

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