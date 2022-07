美、韓、立陶宛搭捷運就能到　百貨美食展國境開放前先解饞

▲誠品expo在暑假推出韓國展,其中包括不少美食給大家解饞,左圖為蕎麥冷麵,並結合周邊韓式料理店家(圖右)推出滿額抽美食券。(圖/各業者提供)



記者蔡惠如/綜合報導

台灣疫情穩定,情勢在下半年開放國境不遠,適逢暑假期間,百貨也推出多國美食展讓消費者先解解饞,誠品expo推出「我要去韓國」特展,蕎麥冷麵、人蔘雞都上桌;微風超市則推出美國週,人氣漢堡、熱狗堡吃得到;SOGO則有少見的「立陶宛展」,包括立陶宛啤酒、手工限量巧克力、雙色天然蜂蜜、傳統樹蛋糕等特色美食都能嚐鮮。

誠品旗下選物品牌expo,近期推出「我要去韓國」生活商品巡迴展,7/1從誠品南西店開跑,搜羅超過千項韓系居家美學、綠色保養、知名療癒系插畫IP等商品外,當然也有韓氏美食,首推「蕎麥冷麵」還有以熱治熱的人蔘雞、牛骨湯、鮑魚粥等,另加碼創意「火辣炒碼口味」餅乾,是在家避暑追韓劇必備零嘴。

此外,韓國展還串連周邊南西商圈,7/1至7/31於特展現場消費滿1,500元,可參加千元人氣韓式美食餐券抽獎,包括文青喜愛的巷弄咖啡廳「Middle Name coffee & space」、「Ma C So Yo築夢韓食」等餐廳。

而Breeze Super微風超市針對美國國慶日,引進上百款美國經典商品,包括微風超市本館、南山旗艦店及南京店均推出人氣經典漢堡、熱狗堡,與水牛城、紐奧良辣雞翅等經典人氣熟食,美國經典可樂、Dr.Pepper系列口味也加入,用口感置身美國。

微風超市美國週主推美國牛排,來自Greater Omaha牧場的安格斯牛肉、OMAHA肋眼排,與大理石紋油花紐約客,肉質緊實肉控最愛。7/6前推出兩片享8折優惠,TURK系列鐵鍋也有全面8.8折促銷,任選2款再送一片250公克的牛排,其他美食還包括酪梨漢堡,酪梨醬、美式凱撒沙拉等,也都能吃得到。

SOGO復興館則在7/11登場立陶宛美食嘉年華,一連13天展出台灣少見的立陶宛歐洲風情,包括道地立陶宛巧克力製作介紹,還能品嚐立陶宛啤酒、台灣烏龍茶風味的手工限量巧克力、雙色天然蜂蜜、傳統樹蛋糕等特色美食。

同場加映:比漾廣場澎湖展

比漾廣場則從7月起一路到8/15期間,推出以澎湖為主題的澎湖展,結合線上與線下實體店,開賣澎湖當地特色名產,其中還有獨家橙層糕、冬瓜糕、風茹茶、仙人掌系列商品,其他包括海鮮類生鮮、周邊商品,以及嘴饞小點心應有盡有。

▲信興名產綜合魷卷片、泉利餅舖冬瓜糕。