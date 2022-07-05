6款「精品腋下包」值得投資　LV MARELLE、BURBERRY TB讓人一眼淪陷

文／美人圈

2022年腋下包持續延燒～依然穩坐女孩們最熱愛的包款的寶座。這回帶來「2022春夏腋下包」推薦，包括PRADA復刻2005年的拉菲草腋下包、今年必入的MIU MIU、還有YSL斷貨包 LE 57也推出新款，看完保證無一人倖免、通通被推坑！

2022春夏腋下包推薦

PRADA Re-Edition 2005年復刻版拉菲草手袋

夏季就是編織包包的季節～這款Prada Re-Edition是復刻2005年經典尼龍迷你半月形手袋，並選用的富有夏日風情的拉菲草，不僅天然還相當的輕巧，背上身輕巧無負擔～搭配可拆式背帶、以及超吸睛的金屬背帶，可因應個人需要提供不同佩戴方式，彰顯出百搭風格。

▲PRADA Re-Edition 2005年復刻版拉菲草手袋，NT$66,000。（圖／PRADA）

CELINE 亮面小牛皮CUIR TRIOMPHE飾鍊掛肩袋

Lisa身為CELINE代言人，每每揹上新款包都會引發一波搶購潮，而這次登上時裝秀就是揹這咖「CELINE 亮面小牛皮CUIR TRIOMPHE飾鍊掛肩袋」，將原本金屬浮雕鎖扣設計轉換成黑色皮革材質，不僅不挑穿搭，還極具神秘氣息，搭配上金屬鍊條展現出奢華高貴的氛圍！

▲CELINE 亮面小牛皮CUIR TRIOMPHE飾鍊掛肩袋，NT$97,000。（圖／IG@lalalalisa_m、CELINE）

身高168的Lisa比起一般模特兒來說，略顯嬌小，但走秀的氣勢完全不輸專業超模！影片一釋出就過得一致好評，就連外媒也大讚～

MIU MIU Wander Matelassé納帕軟皮半月形手袋

因為「Y2K低腰風」再度引起高度討論的MIU MIU，2022春夏季可以說是開大絕！推出了這款「納帕軟皮半月形手袋」，舉凡張員瑛外，就連《魷魚遊戲》爆紅的李瑜美也都在IG曬包。









一共推出七款顏色，亮眼的糖果色系，或是百搭的奶茶、黑白色，還有BLINGBLING的金屬色，完全讓人選擇障礙、難以抉擇～

▲MIU MIU Wander Matelassé納帕軟皮半月形手袋，NT$63,000。（圖／MIU MIU）

YSL LE 57 黑色蓬鬆絎縫小羊皮腋下包

YSL的這咖LE 57系列，每次推出新色或不同材質，都讓時尚迷們愛不釋手～這款延續 LE 57 腋下包型，包面上的金屬logo標誌彰顯出品牌優雅高貴性！將原本硬挺的皮革，改為柔軟的小羊皮革，搭配上絎縫設計，蓬鬆立體紋路就像個小枕頭一般，摸起來的手感也相當特別，是一顆實用耐裝，顏值非常高的美包～

▲YSL LE 57 黑色蓬鬆絎縫小羊皮腋下包，NT$78,800。（圖／YSL）

LOUIS VUITTON MARELLE

這款LV MARELLE讓人一眼就淪陷～選用粒面Epi皮革製成，比起一般的皮革，更防刮耐用，不用時時刻刻擔心心愛的包包被刮傷～以銀色鏈帶附於包款，袋身正面口袋則綴以造工精湛的透視LV標誌，低調展現Monogram圖案，無論是拿在手上、肩揹都為日常造型增色不少！

▲LOUIS VUITTON MARELLE，NT$74,500。（圖／LOUIS VUITTON）

BURBERRY 皮革 TB 肩背包

小資女孩想要投資一款腋下包，小編強推BURBERRY的皮革TB 肩背包！外型是採用利用的復古長方形包身，僅以金屬TB 及調節扣點綴，加上硬挺的背帶，讓風格不被侷限，充滿女人味的浪漫造型、幹練時尚的都會穿搭都適合，拎在手上、揹在肩上當作最時髦的拍照配件都好合適～

▲BURBERRY 皮革 TB 肩背包，NT$59,000。（圖／BURBERRY）

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