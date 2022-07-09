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梨形、蘋果型身材這樣挑泳衣　必學「顯瘦攻略」自信穿上放大視覺感受

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文／美人圈

「每到夏天我要去海邊～」，去海邊是很多人在夏季的既定行程，不過在那之前，當然要挑選一件戰衣啦！可是泳衣布料那麼少，到底要怎麼挑選才能找到適合自己身型，看起來顯瘦顯身材優勢的款式呢？今天小編就要帶來「不同身型的泳衣挑選攻略」，讓女孩們可以在陽光沙灘上，自信穿上泳衣、展露身材～

梨形身材

#上半身纖細、屁股大腿豐滿

台灣女生大多數都是屬於梨形身材！多半有著假胯寬、屁股大的問題，所以挑選泳衣的時候我們可以選擇上半身亮眼、艷麗的款式，下半身則越簡單越好，建議可以選擇深色系，有強烈的顯瘦效果！善用視覺轉移的方式，將偏窄的上半身凸顯出來，視覺轉移胯寬腿粗的缺點～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

另外，選擇掛脖式泳衣，可以讓讓肩更顯寬衣些，放大上半身視覺感受，身體比例看起來更平衡一些～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

第三個小技巧就是展露出你的小蠻腰！其實臀腿寬更可以顯得腰細，因此女孩們也不要太執著在下盤缺點，轉個念，搞不好可以是幫助你凸顯身材的助攻～若是要選擇連身款，千萬要避開平角褲設計，挑選高開衩，讓腿型更加修長！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V型（倒三角型）

#肩膀寬、腰細，呈現倒三角形

V型身材和倒三角型身材的挑選原則恰恰相反！下半身荷葉邊或裝飾越多越好，顏色也大膽地挑選膨脹效果的淺色系，讓注意力集中在你的美腿上。小編也推薦在腰間有特別設計的款式，好比說挖洞縷空、或是綁帶都很適合V型女孩～

 
 
 
 
 

 
 

也可以特別挑選單肩帶設計，並且記得要是寬版，可以讓視覺上有截斷的效果，寬肩瞬間變小骨架～相反的，一字領、掛脖式及細肩帶款式，無論再喜歡也要放下、轉身離開！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

O型（蘋果型）

#四肢纖細、腰腹圓潤

身材圓潤、小腹大的蘋果形身材，想看起來顯瘦，最直接的辦法就是挑選包覆性好的高腰泳衣，拉高腰線同時隱藏住小腹！尤其是有幾何圖案、縱向線條樣式都可以修飾小肚子，帶來顯瘦效果～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

如果想看起來更加顯瘦，方領設計就是最佳選擇！大面積露出肌膚，不僅秀出性感的鎖骨、肩頸線條，看起來會更加骨感以外，圓臉還瞬間變小V臉～

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

H型

#沒有明顯的腰部曲線

因為沒有明顯腰身，身體就像是長方形一樣，因此我們就要特別選擇在腰部加入小心機的款式！像是挖洞設計連身泳衣、上下一深一淺的兩件式，這幾款都能在視覺上打造曲線，也能讓整體更提升女人味。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

除此之外，像是兩色拼接的款式，小編強推給H身形的女孩們～色塊之間的切割，彷彿就像有兩雙手掐在腰身上，根本就是現實版的美圖秀秀，不用修圖就無中生有性感腰身～

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 泳衣, 身材

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