Oris綠錶源自牡蠣殼色　喚起紐約港復育計畫

▲Oris紐約港限量腕錶限量2,000只，支持10億牡蠣計畫，72,000元。（圖／Oris提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士機械錶品牌Oris近幾年將眼光投向世界水源保育，繼貝加爾湖的水質監測、澳洲與佛羅里達州的的珊瑚復育計劃，今夏再與非營利組織Billion Oyster Project攜手，致力恢復世上汙染最嚴重的水道之一紐約港，目標在2035年復育10億顆的此地曾擁有的牡蠣群種，品牌特別取自港口水色以及牡蠣殼顏色，推出限量2,000只紐約港限量錶。

▲Oris支持十億牡蠣計畫，致力於恢復紐約港曾經擁有的牡蠣種群，目前預計在2035年復育10億顆牡蠣。

未汙染前的紐約港，曾有多達22萬英畝的牡蠣礁，由於一顆成年牡蠣每日能過濾多達50加侖的水，因此形成一道天然的海岸線屏障，但隨著航運發展到20世紀初幾乎消失殆盡。2014年教育家Murray Fisher和Pete Malinowski發起10億牡蠣計畫，帶領學生與志工在紐約港復育牡蠣，找回失去的生態。

▲錶背鐫刻紐約港限量版字樣與牡蠣圖案。

▲Oris紐約港限量腕錶套組包含不鏽鋼鍊帶與錶帶更換工具。

Oris特別以Aquis潛水錶為藍本，設計紐約港限量腕錶支持10億牡蠣計畫，面盤與橡膠錶帶獨特的綠色來自紐約港波光粼粼的水色與牡蠣殼的色澤，錶背則刻有限定版字樣與牡蠣殼圖案，配備不鏽鋼鍊帶、錶帶更換工具以及特製錶盒。

▲Blancpain與Sulubaaï環境基金會合作，在菲律賓的班加塔蘭島和鯊魚鰭灣圍建立海洋保護區。（圖／Blancpain提供，以下同）

Blancpain近20年來也支援多個海洋保育的活動，當中包括由Sulubaaï環境基金會發起，希望在菲律賓的班加塔蘭島和鯊魚鰭灣周圍建立海洋保護區。最能喚起大眾對海洋重視的當屬旗下赫赫有名的50噚系列潛水錶，今年為慶祝新加坡起家的高登鐘錶（Cortina Watch）成立50周年，特別打造限量50只的Fifty Fathoms Bathyscaphe五十噚深潛器紀念腕錶紀念，採罕見的雙色設計，錶殼為鈦金屬材質，搭配黃金、銅和鈀製成的Sedna®黃金單向旋轉錶圈，藍寶石水晶底蓋上印有紀念字樣。

▲Blancpain專為高登鐘錶50周年設計的Fifty Fathoms Bathyscaphe紀念腕錶。

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