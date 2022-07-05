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伊萊克斯手持濕拖吸塵器　「髒濕布免手洗」2萬有找

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▲伊萊克斯濕拖吸塵器。（圖／品牌提供）

▲伊萊克斯推出新款濕拖吸塵器，強調抹布幫你洗，使用者不髒手。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

瑞典家電品牌伊萊克斯今宣布旗下最新商品「UltimateHome極適家居900 無線濕拖吸塵器」，近期將在台開賣，其為手持式乾濕兩用吸塵器，而最大特色在於「分流清洗槽」的設計，可以分開清水與污水，並在槽內清洗拖地的抹布，完全不沾手，打中使用者還要自己清潔拖地後髒濕布的痛點，現於集資網站以優惠價開賣，售價不到2萬元。

▲伊萊克斯濕拖吸塵器。（圖／品牌提供）

▲伊萊克斯濕拖吸塵器。（圖／品牌提供）

隨著手持式吸塵器的銷量攀升，家電業者也紛紛推出解決各式痛點的吸塵器產品，從主打吸力到可濕拖、輕量、截斷毛髮、自動吸塵、紫外線消毒等，近期伊萊克斯宣布將推出的UltimateHome極適家居900，就是在濕拖功能上做加強，配備特製的清洗槽，強調「一機到底免手洗」，成為不想碰髒抹布使用者的新救贖。

▲伊萊克斯濕拖吸塵器。（圖／品牌提供）

UltimateHome極適家居900的「免手洗濕拖系統」，採用LED免沾手濕拖吸頭，搭配獨家「淨汙分流清洗槽」，清洗槽以內外雙槽設計，可讓淨水與污水徹底分離，使用20至30秒的時間把清潔布上的髒污洗淨並甩乾，以1.6公升的清水完成16坪空間清潔，拖過地的髒水也可透過側邊排水孔排出。

▲伊萊克斯濕拖吸塵器。（圖／品牌提供）

此外，該機款搭配新款毛髮截斷吸頭、拋光滾刷吸頭，毛髮截斷吸頭踩下按鍵5至10秒，便可剪斷滾刷上纏繞的頭髮，吸入集塵盒中；拋光滾刷吸頭則針對木質與硬質地板，提供近似拋光效果的除塵，且提供兩顆電池可供替換，使用時間最長達120分鐘。

▲伊萊克斯濕拖吸塵器。（圖／品牌提供）

UltimateHome極適家居900有3款規格，定價從23,900元至27,900元不等，現於台灣提供琥珀棕及皓雪白募資，嘖嘖從7／5起至8／9期間，原價27,900元，早鳥特價19,900元，是包括完整吸頭及配件的全配規格，且另贈1,000元7-11商品卡。

▲伊萊克斯濕拖吸塵器。（圖／品牌提供）

目前市面上其他濕拖手持吸塵器還有韓廠LG，去年9月推出旗下頂規的A9 T系列，除延續可更換電池設計與濕拖功能之外，另搭配放置機身的「智慧充電座」，可提供充電、收納與清空集塵盒的功能，使用者不需手動將灰塵倒入垃圾桶，全方位解決收納、充電與清潔痛點，單機價格38,900元。

▲伊萊克斯濕拖吸塵器。（圖／品牌提供）

關鍵字：

伊萊克斯, UltimateHome極適家居900, LG, 手持吸塵器, 濕拖

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