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巴黎高訂周／馬斯克超模媽現身DIOR大秀　「生命之樹」攀上刺繡美裙

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記者王則絲／台北報導

DIOR 2022秋冬高訂系列於昨（4日）在熟悉的巴黎羅丹美術館展開，本季創意總監Maria Grazia Chiuri以烏克蘭藝術家Olesia Trofymenko的創作核心「生命之樹」為靈感起源，帶來68套唯美精緻的高訂服。驚喜的是，首富馬斯克（Elon Musk）的超模母親梅耶馬斯克（Maye Musk）也在台下看秀。

▲DIOR 2022秋冬高訂。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2022秋冬高訂。（圖／品牌提供）

▲馬斯克母親Maye Musk與義大利網紅Chiara Ferragni為秀上嘉賓。（圖／品牌提供）

這位畢業於烏克蘭基輔國立藝術學院的藝術家Olesia Trofymenko，是一名畫家與電影製作設計師，Maria Grazia Chiuri曾在因緣際會下看過她的畫作，受到她以「生命之樹」為主軸的創作啟發，成為2022秋冬高訂系列的靈感來源，「生命之樹」有著循環、重生的意味，乘載萬物的連結，不只對於國家正面臨戰爭的藝術家而言有深遠意涵，同時也代表一種警示，驅使反思傳統與現代間的平衡。

▲DIOR 2022秋冬高訂。（圖／品牌提供）

▲Olesia Trofymenko為秀場設計的巨幅掛畫。（圖／品牌提供）

DIOR 2022秋冬高訂發表秀場上掛滿了巨幅的畫作，為Olesia Trofymenko繪製而成，並透過立體刺繡的方式呈現。總共68套作品由淺到深色排列組合，潔白起始、莓紅收尾，與前幾季相呼應以刺繡設計為工藝表現的要點，Maria Grazia Chiuri提到：「看不見的東西比看得見的東西更辛苦，高級訂製是關於文化，不那麼壯觀，不那麼炫耀。」因此本季乍看平淡，維持一貫的優雅，但實是蘊藏了繁複做工。

▲DIOR 2022秋冬高訂。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2022秋冬高訂。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2022秋冬高訂。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2022秋冬高訂。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2022秋冬高訂。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2022秋冬高訂系列。（圖／品牌提供）

Maria Grazia Chiuri很喜歡Olesia Trofymenko的民俗風圖案，在本季服裝上可以看到許多纏繞式的植物元素刺繡，象徵生命之樹的枝椏攀上衣裝，在棉織物、羊毛縐綢、絲綢、以及喀什米爾羊絨上恣意伸展，服貼身體線條的大U領連身裙讓人想到文藝復興時期的女性穿著，華麗的蕾絲、鏤空則有歐式貴族的態度，並能看見Bar Jacket融入的身影。

▲DIOR 2022秋冬高訂。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2022秋冬高訂。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2022秋冬高訂。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2022秋冬高訂。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2022秋冬高訂。（圖／品牌提供）

▲DIOR 2022高訂系列。（圖／品牌提供）

關鍵字：

巴黎高訂周, 高訂, DIOR, 刺繡, Maria Grazia Chiuri, 馬斯克媽媽, 馬斯克

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