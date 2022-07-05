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無印良品首間「移動雜貨店」遊走台東　網友：遇到一定要打卡！

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▲無印良品首間移動門市,移動服務車。（圖／品牌提供）

▲無印良品首間移動門市出發啦！在台東說不定有機會目擊喔。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日系雜貨品牌無印良品在台變得好活躍！近期除了公布全台最大700坪旗艦店將於高雄岡山開幕之外，也針對狹長型的台東地區，推出靈活銷售的「移動服務車」門市，充滿無印風的白色小卡車穿梭在台東綠油油稻田間，成為另類在地風景，還有網友表示：超好奇裡面的商品，如果遇到一定要打卡！

▲無印良品首間移動門市,移動服務車。（圖／品牌提供）

因應無印良品台東第一家門市即將於7月下旬開幕，考量到台東地區地形狹長，鄉鎮之間距離遠，單一門市無法滿足所有需求，因此在門市開幕前夕，推出全台首發的「MUJI無印良品移動服務車」試營運計畫。業者表示，期望移動服務車能前往台東各地區，除了販售商品，更希望成為與台東各地居民的生活交流站，透過與在地的互動去觀察發現、傾聽，提供幫助及解決生活問題。有如之前就穿梭鄉間提供服務的移動雜貨店。

▲無印良品首間移動門市,移動服務車。（圖／品牌提供）

移動服務車初期規劃販售150支品項，以日常基本需要的內衣、襪子、零食、保養品與文具用品為主，試營運期間首波路線將前往卑南鄉、東河鄉、成功鎮、太麻里鄉、金峰鄉與關山鎮等6個鄉鎮，以每週3-4天的頻率造訪，想體驗移動服務車的顧客，可追蹤MUJI無印良品台東門市Instagram帳號，即可掌握行駛路線與停靠地點，消費者也可以提出反饋與需求，讓這間移動門市能提供鄰里服務喔。

▲無印良品首間移動門市,移動服務車。（圖／品牌提供）

其實在2020年，日本無印良品便已開始用貨車進行移動門市的服務，也是隨著在地媽媽的回饋調整貨車上的品項，這樣的販售實在是充滿濃濃的人情味，不但方便住在偏遠地區的人們，也讓日漸頻繁的交流與顧客建立信賴感，真是一個令人樂見的商業模式，如今台灣無印良品也推出首台的移動服務車，也願這台白色小卡能成為另一個溫馨風景。

而近期無印良品最注目的話題，便是在台的首間路面店「高雄岡山店」將於7／15開幕，共有700坪的空間成為該品牌全台最大，主打結合高雄在地職人推出獨家商品跟服務，還有舒適的用餐區與餐飲服務。

▲全台最大無印良品高雄岡山店。（圖／業者提供）

▲全台最大無印良品高雄岡山店將首賣現做麵包。

關鍵字：

無印良品, 移動服務車, 移動雜貨店, 台東, MUJI

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