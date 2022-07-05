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癌症年輕化！營養師曝8種「易致癌食物」　正確飲食有效助預防

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▲▼ 營養師曝8罹癌食物 。（圖／翻攝pexels、pexels）

▲營養師分享8種容易致癌食物和8種有助防癌食物。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝pexels、pexels

歌唱節目選秀冠軍出道的歌手朱俐靜，4日驚傳罹癌病逝，讓人再度重視起癌症的年輕化，除了罹癌年齡逐漸下降，癌症更是連續40年台灣十大死因之首，讓人聞之色變。知名營養師高敏敏就表示，其實癌症也是可以預防、避免的，最有效的方式就是從飲食方面來控制！她就分享了8種罹癌食物和8種防癌食物，來看看你最常吃哪一種？


現代人飲食上常大魚大肉，加上生活壓力大、作息不佳，導致發生癌症的機率也越來越高，同時癌症也是國內死因的首位。根據衛福部108年癌症登記報告所示，最常遇到的癌症是以下10大癌症，依序為：大腸癌、肺癌、乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮頸癌（十大癌症排序之男性肝癌與口腔癌互換、女性肝癌和子宮體癌互換），而新發癌症人數更逐年增加。

高敏敏就提醒，飲食均衡、生活作息、運動量等皆與健康息息相關，想要有健康的身體，就得避開危險因子。她就分享罹癌食物和防癌食物，想避免可怕的癌症，就要藉由正確的飲食習慣來做預防。

▲▼ 營養師曝8罹癌食物 。（圖／翻攝pexels、pexels）

＃8種罹癌食物

1.燒烤物

肉類經高溫燒烤就會產生如異環胺等癌物質，增加罹患癌症的風險。

2.發霉、受污染食材

黃麴毒素是強烈致癌物，容易傷腎、傷肝。

3.高脂肪食物

易滋養癌細胞，除了癌症之外也容易造成心血管疾病、腦中風等風險。

▲▼ 營養師曝8罹癌食物 。（圖／翻攝pexels、pexels）

4.油炸物

油炸食物易有環狀芳香烴化合物，可能導致大腸直腸癌。

5.醃漬、煙燻食物

鹽漬食物易產生「二甲基亞硝酸鹽」、煙燻易產生「苯並芘」，都是屬於致癌物。

6.加工肉類

加工肉屬於一級致癌物，大多會添加「亞硝酸鹽」，可能導致罹患大腸癌的風險。

7.檳榔
檳榔子是第一類致癌物，常食用會導致口腔黏膜下纖維化，造成口腔癌。

8.酒精

飲酒所產生的乙醛屬於一級致癌物，易引起口腔癌、咽喉癌、食道癌等。

▲▼ 營養師曝8罹癌食物 。（圖／翻攝pexels、pexels）

＃8種防癌食物

1.十字花科蔬菜

像是花椰菜、白菜、白蘿蔔等十字花科蔬菜，富含吲哚indole。

2.蘋果

蘋果含有豐富槲皮素、纖維等，幫助降低腫瘤風險。

3.櫻桃

櫻桃富含花青素、維生素C，可降低癌症機率。

▲▼ 營養師曝8罹癌食物 。（圖／翻攝pexels、pexels）

4.蔓越莓

蔓越莓含有莓果多酚等抗氧化物。

5.葡萄

葡萄富含白藜蘆醇，減緩癌細胞生長、抑制腫瘤。

6.紅蘿蔔

紅蘿蔔所含的類胡蘿蔔素能幫助抗癌。

7.番茄

茄紅素能預防腫瘤、阻止癌細胞增殖。

▲▼ 營養師曝8種罹癌食物。（圖／翻攝unsplash）

8.堅果核桃

堅果類富含不飽和脂肪酸，可以減緩癌症延展速度。

高敏敏表示，預防勝於治療，建議透過每日均衡攝取6大類食物，以少油、少鹽、少精緻糖作為烹調手法，就能有效防癌、抑制癌細胞生長。另外也別忘了減少糖和鈉的攝取，每日精緻糖不超過一天總熱量攝取量的10%、最好能降至5%；每日鈉攝取量不超過2400mg（＝6g鹽）。

▲▼ 營養師曝8罹癌食物 。（圖／翻攝pexels、pexels）

除了飲食外，也要改變平時生活作息，像是多喝水、多運動、控制好自己的BMI、少熬夜、少菸酒、保持愉悅心情等，都能幫助保持健康的體質、遠離癌症。

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關鍵字：

癌症, 罹癌, 飲食, 食物, 防癌, 抗癌, 秘訣, 建議, 營養師, 高敏敏

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