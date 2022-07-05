癌症年輕化！營養師曝8種「易致癌食物」　正確飲食有效助預防

▲營養師分享8種容易致癌食物和8種有助防癌食物。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝pexels、pexels

歌唱節目選秀冠軍出道的歌手朱俐靜，4日驚傳罹癌病逝，讓人再度重視起癌症的年輕化，除了罹癌年齡逐漸下降，癌症更是連續40年台灣十大死因之首，讓人聞之色變。知名營養師高敏敏就表示，其實癌症也是可以預防、避免的，最有效的方式就是從飲食方面來控制！她就分享了8種罹癌食物和8種防癌食物，來看看你最常吃哪一種？



現代人飲食上常大魚大肉，加上生活壓力大、作息不佳，導致發生癌症的機率也越來越高，同時癌症也是國內死因的首位。根據衛福部108年癌症登記報告所示，最常遇到的癌症是以下10大癌症，依序為：大腸癌、肺癌、乳癌、肝癌、口腔癌、攝護腺癌、甲狀腺癌、皮膚癌、胃癌、子宮頸癌（十大癌症排序之男性肝癌與口腔癌互換、女性肝癌和子宮體癌互換），而新發癌症人數更逐年增加。

高敏敏就提醒，飲食均衡、生活作息、運動量等皆與健康息息相關，想要有健康的身體，就得避開危險因子。她就分享罹癌食物和防癌食物，想避免可怕的癌症，就要藉由正確的飲食習慣來做預防。

＃8種罹癌食物



1.燒烤物



肉類經高溫燒烤就會產生如異環胺等癌物質，增加罹患癌症的風險。

2.發霉、受污染食材



黃麴毒素是強烈致癌物，容易傷腎、傷肝。

3.高脂肪食物



易滋養癌細胞，除了癌症之外也容易造成心血管疾病、腦中風等風險。

4.油炸物



油炸食物易有環狀芳香烴化合物，可能導致大腸直腸癌。

5.醃漬、煙燻食物



鹽漬食物易產生「二甲基亞硝酸鹽」、煙燻易產生「苯並芘」，都是屬於致癌物。

6.加工肉類



加工肉屬於一級致癌物，大多會添加「亞硝酸鹽」，可能導致罹患大腸癌的風險。

7.檳榔



檳榔子是第一類致癌物，常食用會導致口腔黏膜下纖維化，造成口腔癌。

8.酒精



飲酒所產生的乙醛屬於一級致癌物，易引起口腔癌、咽喉癌、食道癌等。

＃8種防癌食物



1.十字花科蔬菜



像是花椰菜、白菜、白蘿蔔等十字花科蔬菜，富含吲哚indole。

2.蘋果



蘋果含有豐富槲皮素、纖維等，幫助降低腫瘤風險。

3.櫻桃



櫻桃富含花青素、維生素C，可降低癌症機率。

4.蔓越莓



蔓越莓含有莓果多酚等抗氧化物。

5.葡萄



葡萄富含白藜蘆醇，減緩癌細胞生長、抑制腫瘤。

6.紅蘿蔔



紅蘿蔔所含的類胡蘿蔔素能幫助抗癌。

7.番茄



茄紅素能預防腫瘤、阻止癌細胞增殖。

8.堅果核桃



堅果類富含不飽和脂肪酸，可以減緩癌症延展速度。

高敏敏表示，預防勝於治療，建議透過每日均衡攝取6大類食物，以少油、少鹽、少精緻糖作為烹調手法，就能有效防癌、抑制癌細胞生長。另外也別忘了減少糖和鈉的攝取，每日精緻糖不超過一天總熱量攝取量的10%、最好能降至5%；每日鈉攝取量不超過2400mg（＝6g鹽）。

除了飲食外，也要改變平時生活作息，像是多喝水、多運動、控制好自己的BMI、少熬夜、少菸酒、保持愉悅心情等，都能幫助保持健康的體質、遠離癌症。

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