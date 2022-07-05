從頭涼到腳！夏日熱銷「涼感小物」盤點，擺脫濕黏煩躁

▲夏季善用涼感小物，體感降溫好舒爽。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

高溫紀錄連年飆升，不僅陽光紫外線強烈，濕熱的天氣還要戴口罩，常常一踏出家門前就開始悶熱又難受。這樣炎熱的天氣，可以利用清新舒爽系清潔保養和涼感生活小物，擺脫肌膚濕黏的煩躁感。《ET FASHION》盤點夏日熱銷涼感好物，讓你從頭到腳沁涼到底。

▲SUNPLAY 防曬噴霧-酷涼清爽型，165ml，499元。

#涼感防曬阻擋豔陽攻擊

烈日炎炎，出門前一定要做好防曬，才能減緩肌膚受到紫外線傷害。傳統的防曬乳質地較厚重，在悶熱的天氣使用容易黏膩不舒服，想要防曬同時享受清透涼感，可以選擇清透水凝乳質地或噴霧型態的涼感防曬產品，不僅能同時抵禦紫外線UVA、UVB傷害，保持肌膚沁心酷涼，補擦也清爽舒服。

▲舒潔 舒涼冰巾18抽，99元。

#舒涼濕巾減緩肌膚高溫不適

酷暑高溫難耐，待在太陽下體溫飆高、頭昏腦脹，無法盡情享受戶外活動。使用含涼感配方的隨身包濕巾能快速降低溫度，維持肌膚涼感，清爽怡人的香氣也能有效減緩悶熱不適，絕對是外出活動必備的消暑神器。

▲OZAWAKEI 蜂膠薄荷頭皮涼感洗髮精，500ml，199元。

#清爽洗潤帶走頭皮黏膩油感

高溫炎熱的天氣容易出汗，不只是使髮根扁塌，頭皮味也跟著來，結束外出一整天的行程後，可以選擇清爽涼感系洗潤商品，清新勁涼的薄荷涼感，卸下頭皮油膩感讓秀髮恢復潔淨輕盈，毛孔可以徹底暢快呼吸。

▲艾瑪花園 蜂膠薄荷涼感沐浴膠，380元。

涼感沐浴讓身體肌膚深呼吸

悶熱夏季身體肌膚也非常需要清爽呵護，選擇淨爽涼感型沐浴產品，薄荷涼感配方讓毛孔乾爽淨化，舒緩一天疲累，更帶來夏日愜意清涼享受。

▲靠得住 冰菓棉，129元。

衛生棉涼感呵護私密悶熱不適

濕熱的夏天遇上生理期，悶濕及黏膩感加劇，是不少女孩們的夢魘，甚至會影響一天的心情與作息。這時候使用涼感抑菌衛生棉可以大大改善不適感，解悶又不刺激肌膚，讓妹妹保持清爽，讓女孩們輕鬆活動一整天。