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豆腐貓砂一包只要150元！豌豆粉製作　加了活性碳粉更消臭

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文／C編

有飼養貓咪的家庭，貓砂屬於日常必備用品，想要便宜又好用的貓砂，那就參考「Her森森」全新推出的優惠下殺「CattyMan 新型三合一消臭豆腐貓砂」2.5kg、4包組，原價996元、特價599元，一包只要150元，可以精準消臭、低粉塵，對貓咪健康也比較好，當然是首選。

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▲CattyMan,Her森森,貓砂,豆腐砂,貓咪,寵物。（圖／Her森森）

▲CattyMan 新型三合一消臭豆腐貓砂，2.5kg、4包組，原價996元、特價599元，點我購買

豆腐貓砂是採用豌豆纖維、玉米澱粉、進口瓜爾膠活性碳粉、膨潤土等成分，在吸附貓咪的糞便或是尿液，成團性好，可以輕鬆變成球狀，剷起來方便又省事，且含活性碳成分，吸臭效果特別好，貓咪是肉食為主，便便味道會比較重，就很適合這樣的貓砂。

在豆腐貓砂的製作上，採用1.5mm的細顆粒，包裹性會更好，而且因為腳感踩起來偏礦砂的質感，所以轉換使用上，比較沒有陣痛期，不怕貓咪不賞臉；加上顆粒比起礦砂大，所以使用時不容易有粉塵，對貓咪呼吸道會更好。

另外，豆腐貓砂比較輕巧，外包裝的旋鈕蓋設計，分次使用很方便，不需要一次全部倒光光，防潮容易保存，加上側邊設計了把手，倒貓砂的時候單手就可以輕鬆解決，當然方便又省時，換貓砂一點都不狼狽。

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▲CattyMan,Her森森,貓砂,豆腐砂,貓咪,寵物。（圖／Her森森）

▲CattyMan 新型三合一消臭豆腐貓砂，2.5kg、4包組，原價996元、特價599元，點我購買

「Her森森」推出「CattyMan 新型三合一消臭豆腐貓砂」2.5kg、4包組，原價996元、特價599元，一包只要150元，比起市面上很多貓砂品牌都還要便宜，重點是使用的材質是比較好的豆腐砂，當然要趁著優惠折扣狂囤。

關鍵字：

CattyMan, Her森森, 貓砂, 豆腐砂, 貓咪, 寵物

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