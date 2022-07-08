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「7葉片風扇」驚喜特價！日本DC馬達省電3倍、遠端遙控簡直懶人神器

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文／C編

夏天到了，想要節電又涼快，電風扇可以說是絕不能缺少的小家電，搭配冷氣吹可以迅速冷房，同時又可以達到降溫的效果，「Her森森」推出「禾聯14吋智能變頻DC風扇」，原價1790元，結帳有驚喜特價，還可以直送到家，不用自己到大賣場搬，方便又省力。

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▲禾聯,電風扇,風扇,節電,Her森森,DC馬達。（圖／Her森森）

▲禾聯14吋智能變頻DC風扇，點我購買

禾聯14吋智能變頻DC風扇，簡直就是夏季「懶人神器」，可以遙控的設計，躺在沙發上就可以調整風力大小，輕鬆一鍵自動擺頭，終於不用起身控制，當然說是懶人必備。

不只是可以遠端遙控，在機體的設計上，採用日本品牌的DC變頻馬達，穩定的電流加上高效率的運轉，品質不但值得信賴，極低的耗電量，可以節省3倍的電費，是小資族夏天好選擇，7葉片、12段風速可調整，3種風量的模式，都是這支電扇的特色，加上噪音小、風感綿密舒適，沒有風壓的躁動感，吹起來更舒服。

晚上入睡後，不需要電扇開整晚，定時功能便發揮作用，可以8小時定時，睡得安穩又安心，可攜式提把符合人體工學，搬運移動都方便，易拆式的網罩設計，清潔整理快速又方便，拆開就可以擦拭、清除灰塵，各方面都設想周到。

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▲禾聯,電風扇,風扇,節電,Her森森,DC馬達。（圖／Her森森）

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「Her森森」推出「禾聯14吋智能變頻DC風扇」，原價1790元，結帳有驚喜特價，免運送到家，不僅快速又方便，重點是不需要大汗淋漓的自己到大賣場搬，當然是要在網路上買最聰明。

關鍵字：

禾聯, 電風扇, 風扇, 節電, Her森森, DC馬達

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