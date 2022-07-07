女星「小清新婚紗」盤點　張娜拉方領超氣質、金泰希短婚紗美到上熱搜

文／美人圈

心目中的夢幻嫁衣是什麼樣子呢？其實澎澎裙、長裙擺已經不是主流，很多明星都在人生中最重要的日子選擇「小清新」款式婚紗，有的走森林系、有的是海島風，也有的是走文青設計感！連6月26日剛完婚的童顏女神張娜拉、「國民妖精」李孝利，以及美妝大神Pony、丁文琪都是選擇簡約但美度不減的款式，趕快一起來看看今天帶來的「小清新婚紗」盤點～

小清新婚紗範本：張娜拉

童顏女神張娜拉於6月26日與圈外男友結婚啦！因為男方非藝人，因此兩人選擇非常低調的婚禮儀式，甚至特別在進場時確認賓客名單，並在喜帖上寫下不希望外流婚禮時間和場地，以及男方資訊，可以說相當保護新郎官，官方釋出的照片也僅拍攝到男方的背影。而女神選擇的是帶有珍珠光澤的緞面婚紗，七分袖的褶皺設計，搭配復古的方領以及珍珠髮飾，沒有過多華麗的裝飾，卻因為新娘子本身的顏值，更提升了整件婚紗的質感！

▲張娜拉選擇帶有珍珠光澤的緞面婚紗（圖／LAWON文化）

雙宋的世紀婚禮上，喬妹也是同樣選擇方領及七分袖設計婚紗，不過在領子設計上，加入了蕾絲花邊元素，並在胸口處特別設計成切口樣式，顯得更有女人味一些～兩位女神不約而同地都選擇相似的設計，其實其中暗藏玄機！仔細觀察宋慧喬與張娜拉臉型都屬於方圓的短臉型，選擇方領設計可以有效修飾、更顯臉小～而七分袖的設計，可以顯得比例更高挑，小隻女孩挑選婚紗時可以特別留意。

▲宋慧喬也選擇過方領設計的婚紗。（左圖／LAWON文化、（右圖）原文出處請見etoday）

小清新婚紗範本：李孝利

在韓國擁有天后級地位的「國民妖精」李孝利，在2013年時，突然宣布閃嫁大自己五歲的音樂人李尚順，婚後就搬到濟州島居住，很少在螢光幕前曝光，直到2017年以實境秀《孝利家民宿》復出，夫妻之間的甜蜜互動更讓網友們大讚：「歐膩嫁得好！」。

▲李尚順、李孝利（圖／原文出處請見jtbc）

在2013年婚禮上，李孝利穿著20幾歲時，在泰國旅遊相中的白色洋裝，樣式簡單、價格僅韓幣10萬元（約台幣2,600 元），就連結婚的妝髮都是孝利女神一手操刀！雖然婚紗比想像中簡單許多，不過加上花圈頭飾及頭紗點綴，搭配上濟州島的美麗風景，其實也顯得格外清新～

▲李孝利的婚紗僅韓幣10萬元（圖／原文出處請見jtbc）

小清新婚紗範本：夏于喬

夏于喬曾說過，自己心中的婚紗，是可以收藏、流傳，也可以當漂亮的洋裝，因此選擇與芝加哥婚紗訂製品牌Jasmine Galleria合作，並來回討論多次後，才終於訂製出她的心目中的夢幻婚紗！夢幻復古的宮廷澎袖以及質感蕾絲面料，配以特殊剪裁的蕾絲邊條，不會過分張揚卻又十分吸睛！背後的設計更是一大亮點，以低領的挖背設計，完美彰顯出夏于喬的美背，搭配上網紗裙擺加上荷葉抓摺，展現出小女人的氣質。

▲夏于喬訂製自己的夢幻婚紗。（圖／Jasmine Galleria、IG@chiaochiao_hsia）

小清新婚紗範本：金泰熙

被評選為「2022韓國最美女星」的金泰熙，與同為童星的Rain結婚，並生下兩名愛女，愛情事業就家庭都得意，被視為人生勝利組！不過在2017年，兩人結婚時正巧遇到韓國經濟艱辛的時刻，因此選擇的婚禮，是相當簡單又樸素，就連兩人的婚服加起來都僅只有台幣三萬元，價位相當親民！

▲金泰熙、Rain。（圖／Rain經紀公司 레인컴퍼니 제공）

其實金泰熙結婚時，所穿的「短婚紗」並非是出自名貴品牌，而是金泰熙與造型師一同設計，世上獨一無二的婚紗！一席剪裁合身的婚服，使用的是蕾絲面料，凸顯出金泰熙溫婉優雅的氣質，短款的設計略顯出俏皮感，雖然看似簡單，但就連領口也是特別設計的波浪領，別出心裁的小心機，讓當時「短婚紗」成為熱搜關鍵字！레인컴퍼니 제공。

▲金泰熙結婚選擇短婚紗。（圖／Rain經紀公司 레인컴퍼니 제공）

小清新婚紗範本：丁文琪

誰說結婚一定要金碧輝煌？人氣歌手林宥嘉與女友KIKI丁文琪，選擇的是跳脫傳統風格森林系婚禮，結婚地點選擇輕井澤的戶外花園舉辦，而婚紗則是台灣品牌MS.IDEAS訂製，以白色絲綢料混搭棉麻料，配以法國蕾絲拼接而成，不像傳統婚紗般厚重，反而相當舒適！穿上婚紗後的丁文琪，彷彿就像從森林深處走處來的精靈般美麗動人，這樣的風格其實也相當命中少女們的心～

▲林宥嘉與老婆KIKI丁文琪的森林系婚禮。（左圖／華研、（右圖）MS.IDEAS）

小清新婚紗範本：Pony

說到仙氣婚紗不得不提到美妝大神Pony！在2017年5月無預警在個人IG上宣布與交往十年的男友結婚的好消息，照片中的Pony穿上一襲復古蕾絲婚紗，以深Ｖ領口加以一層簍空的薄砂面料設計，若隱若現的露出姣好的身材，搭配上珍珠排扣，彰顯出高貴動人的氣質，配以森林取景及月桂頭冠，完全就是森林中的花仙子，看了一眼就忍不住心動啊！

▲Pony選擇的復古蕾絲婚紗。（IG@ponysmakeup）

小清新婚紗範本：伊莉莎白·萊爾

因驚慄愛情劇集《安眠書店》走紅的伊莉莎白·萊爾，在去年（2021）也升格成人妻了！伊莉莎白·萊爾選擇與英國設計師Andrea Hawke的訂製嫁衣，有趣的是因為當時正處在疫情嚴峻時刻，因此製作過程完全是靠視訊會議溝通細節。這件霧光絲綢訂製婚紗，胸前的V字領口襯托出曼妙的身材，並採用手工製作的鈕扣、優雅的四分之三袖，簡潔又大方，完美展現了伊莉莎白·萊爾的清新脫俗氣質！





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