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試・開箱／美唇PR值飆升！邊上妝邊敷唇膜好奢華　細緻嫩唇直接輾壓同齡人

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、翻攝自愛馬仕官網

雙唇不僅需要色澤，來帶出整個妝容的重點，保養也是相當重要，以下就特搜3款厲害的唇油系列單品，只要塗抹上唇，就可以立刻打造出具有紅潤感，同時又像是敷唇膜一樣的效果，當然一定要擁有。

＃克蘭詩 彈潤植萃美唇油，7ml、售價950元

▲唇油,克蘭詩,愛馬仕,IPSA,唇彩,彩妝,保養。（圖／品牌提供）

上妝即是保養，「世界第一支」美唇油就是從克蘭詩開始，自從品牌推出之後，立刻掀起唇油風潮，清新淡雅的顏色，加上滿滿的美容油質地，讓雙唇不需要打醫美，都可以自動澎潤起來，塗抹上它就像是為雙唇敷上專屬唇膜，越敷當然越美麗，雙唇PR值直接飆升，逆襲同齡人！

＃IPSA 蜜糖光潤唇油 LE，5ml、售價950元

▲唇油,克蘭詩,愛馬仕,IPSA,唇彩,彩妝,保養。（圖／品牌提供）

IPSA推出的全新蜜糖光潤唇油 LE，輕輕一塗就有完美色澤，讓雙唇紋路瞬間隱形，打造出零唇紋質感的透明紅潤美唇，就像是玻璃糖紙覆蓋在雙唇上面，日常擦或是約會用都可以，會讓人忍不住都想要親下去。

＃Hermes 滋養潤唇油，8.5g、售價1800元

▲唇油,克蘭詩,愛馬仕,IPSA,唇彩,彩妝,保養。（圖／翻攝自愛馬仕官網）

愛馬仕全新推出的滋養潤唇油，97%取自天然的成分，使用起來擁有淡淡的色澤，可以打造出細緻澎潤的唇妝效果，同時又有保養雙唇的效果，可愛的白色包裝搭配上簡約英文字樣，當然是粉絲必備。

關鍵字：

唇油, 克蘭詩, 愛馬仕, IPSA, 唇彩, 彩妝, 保養

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