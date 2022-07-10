韓系仙女唯一指定髮色「柔霧磚橘」　搭配長直髮、一刀切短髮都是美

文／美人圈

2022韓系髮色推薦！翻開韓妞的IG，最近都被這款「柔霧磚橘」髮色瘋狂洗版，無論是搭配直髮、捲髮或是短髮都萬無一失，絕美又顯白的髮色超適合亞洲膚色，以下2022爆紅「柔霧磚橘」髮色範本，一起來認識一下吧！

2022韓系仙女唯一指定髮色「柔霧磚橘」

「柔霧磚橘」之所以受到韓妞喜愛，就是因為它是以橘棕色調為基礎，比起常見的髒髒橘、亮橘髮色，對黃肌人來說更為友善，注入一絲霧感調色，更是彷彿自帶柔霧濾鏡，讓我們的肌膚更通透白皙。





柔霧磚橘 X 長直髮

柔霧磚橘髮色搭配長直髮，看起來更具颯感，在橘色與棕色之間取得完美平衡，不會反黑或反黃，還讓髮質看起來更柔順，而且即使髮根長出布丁頭也不會太突兀，是一款黃肌、白皮都能輕鬆駕馭的萬能髮色。

柔霧磚橘 X 波紋捲髮

如果你是捲髮派女孩，也可以放心加入「柔霧磚橘」教派~搭配近年爆紅的波紋燙，慵懶不做作的捲度，更是把磚橘髮色的美提升到另一個檔次，彷彿仙女下凡一般，整理上也很方便，搭配手指繞吹整以及定期使用補色洗髮精，就能長時間維持美美的髮型啦~





柔霧磚橘 X 一刀切短髮

喜歡率性風格的話，柔霧磚橘搭一刀切短髮，更是帥氣指數爆棚，顯白又活潑，不會像原生黑髮色一樣給人太多呆版的印象，想首次挑戰染髮選它也不會出錯！





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