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三宅一生BAO BAO新推「透視果凍」版　超Ｑ顏色好想帶去玩水！

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記者王則絲／台北報導

BAO BAO ISSEY MIYAKE（三宅一生）以運用三角片組成的包包聞名，在無限的幾何構想與顏色變化下，長紅多年。今年BAO BAO替則是替經典包包做了新鮮的嘗試，推出「DAZZLE．稜鏡幾何」系列，透視風果凍包的外型可愛爆棚，讓人好想帶去海邊玩水！

▲BAO BAO ISSEY MIYAKE「DAZZLE．稜鏡幾何」系列。（圖／品牌提供）

▲BAO BAO ISSEY MIYAKE推出全新「DAZZLE．稜鏡幾何」。（圖／品牌提供）

BAO BAO ISSEY MIYAKE利用三角片製作的招牌手袋系列歷久彌新，辨識度極高，遊走於2D與3D、軟與硬之間。先前這些三角片是黏著於網布面料上製作成包款，但是今年新推出的「DAZZLE．稜鏡幾何」是直接一體成型的，變成果凍感的塑料材質，拿起來更加輕盈，是透過高精準度的「注塑成型」技術所製作，才能完成如拼圖般縝密無縫的包體。

▲BAO BAO ISSEY MIYAKE「DAZZLE．稜鏡幾何」系列。（圖／品牌提供）

▲BAO BAO ISSEY MIYAKE「DAZZLE．稜鏡幾何」系列。（圖／品牌提供）

▲「DAZZLE．稜鏡幾何」系列共推出三果凍色。（圖／品牌提供）

「DAZZLE．稜鏡幾何」系列總共帶來黑灰色、珊瑚橘色與湖水綠色三種透視果凍色調，每一種顏色推出六款包型，包括不同大小的方型托特包以及小手提包，雖然外型輕巧看似脆弱，但其實很堅固，它能折疊平放、也能獨自站立，配上如此清新的色調和防水材質，讓人好想背著它去海邊游泳，在沙灘上大曬這款超Ｑ果凍BAO BAO。

▲BAO BAO ISSEY MIYAKE「DAZZLE．稜鏡幾何」系列。（圖／品牌提供）

▲BAO BAO ISSEY MIYAKE「DAZZLE．稜鏡幾何」系列。（圖／品牌提供）

▲BAO BAO ISSEY MIYAKE「DAZZLE．稜鏡幾何」系列在麗晶精品獨賣，限量100顆，並在此舉行限時特展至七月底。

想當沙灘醒目的焦點，除了新的果凍版BAO BAO，今年夏天Bottega Veneta也有特別適合作為海灘包的選擇，像是這款ARCO RUBBER TOTE包款，搭配招牌INTRECCIO編織圖形，以環保橡膠材質製成，極輕好攜帶，囊括超亮眼的檸檬黃色、BV綠色與白色。

▲BV Ready for beach。（圖／品牌提供）

▲BV Ready for beach。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta ARCO 霧面橡膠托特包。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

BAO BAO ISSEY MIYAKE, 三宅一生, BAO BAO, 果凍包, 海灘

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