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王心凌亮27萬LV行頭　學院風西裝外套減齡必備

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▲▼ 王心凌 。（圖／翻攝IG）

▲王心凌一身LV造型流露優雅風格。（圖／翻攝cyndiloves2sing IG）

記者陳雅韻／台北報導

王心凌參加大陸音樂競演節目《乘風破浪的姐姐3》人氣高漲，在最新一集中擔任隊長，和「TWINS」阿嬌、阿Sa及張天愛、吳謹言組團表演，獻唱《星星點燈》，獲得現場觀眾最高票支持，舞台下她的私服照也深受粉絲好評，她穿減齡必備的LV（Louis Vuitton，路易威登）學院風西裝外套，搭配LV黑色Twist包，一身優雅LV行頭總值逾27萬元。

▲▼ 王心凌 。（圖／翻攝IG）

▲王心凌穿的LV學院風西裝外套約133,000元起，Twist PM包141,000元。（圖／翻攝cyndiloves2sing IG）

向來樂於投資名牌大衣的王心凌，曾與孫芸芸、潘瑋柏撞了要價逾28萬元的香奈兒（CHANEL）2021/22秋冬高級時裝系列海軍綠雪紡長外套，這回所穿的LV羊毛混紡粗花呢縫製的單排釦西裝外套，類似款約133,000元起，特色在於點綴金扣與胸前口袋有LV刺繡貼飾，展現經典不敗的學院風。

▲▼ 王心凌 。（圖／翻攝IG）

▲王心凌曾穿香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列海軍綠雪紡長外套，283,100元。（圖／翻攝cyndiloves2sing IG）

而王心凌首度曝光的黑色LV Twist包線條設計源自Trapèze手提包，搭配嶄新的立體弧面效果的金屬鎖扣，只需將將字母「L」旋為字母「V」，即可打開手袋，搭配的肩背鍊帶可轉換成斜背，實用度大增。

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關鍵字：

王心凌, Louis Vuitton, 路易威登, LV, 香奈兒, CHANEL

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