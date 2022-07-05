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夏天狂出油？皮膚科醫師教「正確控油法」3步驟輕鬆去油光

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▲▼皮膚科醫師教正確控油。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師教正確控油，減少油光又不傷肌膚。（圖／翻攝IG@thanks_kim）

記者張毓容／綜合報導　

夏天到了，氣候悶熱除了讓人狂出汗，你的皮膚是不是也出油量暴增、油到發光？不僅容易脫妝，更怕粉刺、痘痘狂長！知名皮膚科醫師廖苑利就分享「3步控油法」，教你正確控油的3大秘訣，讓你遠離油光滿面威脅，清爽地度過夏季。

▲▼皮膚科醫師教正確控油。（圖／翻攝ＩＧ）

首先，廖醫師指出，皮膚愛出油有以下4大類成因。

1.先天性

皮脂腺分泌油脂的活躍度是由基因決定的，很難在後天完全改變，所以可以發現，很多油性肌在中年也還是會油光滿面。

2.作息與壓力

不健康的生活作息或承受過大壓力，對皮脂的分泌都有影響，會導致體內荷爾蒙分泌紊亂，如促使腎上腺皮質釋放激素、皮質醇、催乳素等，由大腦傳遞信號到皮膚上，而促進皮脂腺分泌過量油脂。

3.雄性激素

身體裡的雄性激素是促進油脂分泌的主要原因，雄性激素在皮膚內的5α還原酶作用下，會變成二氫睪酮（DHT），而DHT會刺激皮脂腺分泌油脂，使得皮膚出油。

4.溫度

溫度會影響皮膚油脂分泌，溫度越高，皮脂腺分泌越活躍，這也是為何夏季皮膚會偏油、冬季皮膚偏乾的原因。

不想在夏季變成「人間油物」，快把廖醫師分享的「3步控油法」學起來。

＃做好清潔

適當清理皮膚堆積的油脂，避免多餘油脂造成毛孔堵塞。晚上建議使用弱酸性的胺基酸潔面產品洗臉，有清潔力又溫和；早上可用清水洗臉就好，要用流動性的涼水。

＃適當吸油

出門前可以帶著吸油面紙、蜜粉或蜜粉餅等能幫助吸附油脂控油的美妝品。但廖醫師也提醒，吸油面紙不要過於頻繁使用，每次使用也不要把臉上的油脂完全吸到乾，因為皮膚本身分泌的油脂也是有保護作用的，要稍微留一點。

＃疏通毛孔

適度使用酸類產品，能幫助皮膚加強代謝，減少皮膚油脂生成、堆積，進而改善出油的問題，尤其建議可外用蘋果杏仁酸，基本上沒有剝脫性，更加溫和，對於水楊酸、果酸、杜鵑花酸（壬二酸）不耐受的油痘肌可以試試。

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關鍵字：

保養, 護膚, 油性肌, 油皮, 油痘肌, 出油, 控油, 正確方法, 作法, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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