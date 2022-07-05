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黃藍礦石慈善手鍊挺烏克蘭　凱特布蘭琪義賣國旗裝助難民

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▲▼ Thomas Sabo 。（圖／公關照）

▲Thomas Sabo設計LOVE & PEACE慈善手鍊作為援助烏克蘭兒童的義賣商品，2,580元。（圖／Thomas Sabo提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

烏俄戰爭自開戰以來已邁入第4個月，無情戰火摧毀無數美滿家庭令人心碎，長期關注弱勢兒童福祉的德國首飾品牌Thomas Sabo創辦人Thomas Sabo，與家人捐出約770萬元台幣協助戰後烏克蘭的重建之外，也與設計團隊催生出LOVE & PEACE慈善手鍊，所得將全數捐給RTL慈善基金會以援助戰火下的烏克蘭兒童。

▲▼ Thomas Sabo 。（圖／公關照）

▲Thomas Sabo設計LOVE & PEACE慈善手鍊純銀手牌的設計一面為FOR US世界兒童慈善基金會LOGO，另一面為受贈機構RTL的LOGO。

Thomas Sabo為呼應烏克蘭國旗色調，選用藍色與黃色的天然礦石圓珠串成LOVE & PEACE慈善手鍊，純銀手牌的一面為FOR US世界兒童慈善基金會LOGO，另一面為受贈機構RTL之LOGO，彰顯特殊意義；品牌另一長青款串飾FOR US慈善愛心小熊也默默促進兒童福利發展，問世11年來每售出一個，品牌即將所得投入FOR US世界兒童基金會。

▲▼ Thomas Sabo 。（圖／公關照）

▲Thomas Sabo FOR US慈善愛心小熊，3,680元。

不僅時尚品牌關注烏俄戰爭，國際名人也加入聲援烏克蘭行列，身為聯合國難民署大使的金獎影后凱特布蘭琪（Cate Blanchett），日前套上洛杉磯品牌Grayscale特別打造的烏克蘭國旗褲裝，表達她對烏克蘭的支持，此套服裝也捐出義賣，所得將全數捐給聯合國難民署援助飽受戰火摧殘的烏克蘭民眾。

▲▼ 凱特布蘭琪 。（圖／翻攝IG)

▲凱特布蘭琪身穿Grayscale設計的烏克蘭國旗色褲裝，即將進行拍賣支持聯合國難民署。（圖／翻攝elizabethstewart1 IG）

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關鍵字：

Thomas Sabo, 凱特布蘭琪

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