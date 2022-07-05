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半糖糖量就已破表！營養師教你手搖飲「這樣點」不發胖

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▲▼營養師教你手搖飲「這樣點」不發胖 。（圖／Unsplash）

▲精緻糖攝取過多，對健康危害高。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

悶熱的天氣，真的好難抗拒手搖飲誘惑，心裡想著點半糖應該比較健康，營養師夏子雯指出，其實挑半糖，糖量就已經破表，更別算上飲料中的珍珠或是小芋圓，其實精緻糖對健康危害高，營養師教你這樣喝不發胖！

手搖飲控看過來，為了健康、不發胖，是否總在微糖和半糖中掙扎，營養師夏子雯分享，半糖其實糖量就已超標，若再搭上波霸、珍珠，或是小芋圓，除了精緻糖量多，還額外攝取了接近1碗飯的熱量。

而好多人愛喝的奶蓋茶，最上層的奶蓋讓熱量直接加上200大卡，看似清爽的檸檬多多，為了調整檸檬酸度，飲料中加入的精緻糖更是可觀。

世界衛生組織指出，每日糖攝取量應占總熱量的10％以下，若是能減半至總熱量的5％以下更理想，意思是每日精緻糖不超過25公克（約5顆方糖）。

▲▼營養師教你手搖飲「這樣點」不發胖 。（圖／Unsplash）

▲酸酸甜甜的水果茶，含糖量其實並不低。

營養師夏子雯指出，攝取過多精緻糖，有礙健康，影響如下：

#變胖、三酸甘油酯升高、有脂肪肝

果糖代謝後會直接經由肝臟儲存為脂肪，容易使人變胖、三酸甘油酯升高，更可能有胰島素阻抗，增加得到糖尿病的風險；內臟脂肪增加時，也容易形成脂肪肝。

#尿酸濃度增加，引起痛風

果糖在代謝過程，會使尿酸濃度上升，造成高尿酸、痛風的問題。

#心血管疾病、失智風險提高

精緻糖容易與體內的蛋白質、脂質等物質生成糖化終產物(AGEs)，破壞血管的內皮細胞、增加體內的氧化壓力，提高心血管疾病的風險；而大腦β-類澱粉蛋白質堆積在神經細胞週圍，會降低認知功能。

那要如何消耗精緻糖呢？營養師分享快走或是跑步僅能消耗熱量，建議選擇重訓、增加肌肉量，提升身體代謝能力才是當務之急。

同時她也分享健康喝手搖飲原則，建議無糖茶基底是首選，選擇鮮奶可自帶乳糖甜味，配料可以新鮮水果為主，切記不要額外再加糖。

關鍵字：

手搖飲, 營養師, 不發胖

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