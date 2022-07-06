7月超強唇彩新品！香奈兒精萃唇膏、RMK水感唇釉　絕美奶茶棕#812必收

記者張毓容／綜合報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

女生的唇彩永遠買不完，最近又有超強唇彩新品登場，就算口罩還沒解封，還是美到讓人忍不住先買再說！像是香奈兒經典的超炫耀唇膏系列推出全新保養型「精萃唇膏」，不僅有超多美色，還有替換蕊芯的新設計；而RMK則是推出液態唇釉「持色水感唇釉」，鮮豔發色搭配晶瑩光澤，超適合夏天。

▲CHANEL 超炫耀精萃唇膏，NT$1,780。



超炫耀唇膏是香奈兒超經典代表唇膏，從推出以來就備受歡迎、長年熱賣，今年7月香奈兒更隆重推出「保養型」的超炫耀唇膏「超炫耀精萃唇膏」，富含高濃度保養精萃，添加珍貴蝶矢梅精萃油與天然植萃油配方，可賦予雙唇滋養、潤澤與防護效果，搭配高濃度色素粒子，一抹顯色又帶有絲緞光澤，集顯色、燦亮與修護功效於一身，是乾唇人也很適用的唇彩。

▲CHANEL 超炫耀精萃唇膏蕊芯，NT$1,300。



「超炫耀精萃唇膏」連外殼設計都很有梗！看似沒變的外殼，保留了超炫耀系列的經典按壓式設計，但管身變得更纖細輕巧，且唇膏蕊芯更是重新設計為可替換式，也有單獨推出唇膏蕊芯，可自由更換唇膏色號。

▲model實擦色為#812。



「超炫耀精萃唇膏」共推出20款色號，從裸粉、茶棕色、橘紅到磚紅等色系都有，其中人氣最高的色號為#812、#818、#822、#824、#862、#864等6款主打色，尤其帶點粉色調的淺棕奶茶色#812，超溫柔又不挑膚色，任何妝容、場合都百搭。

▲RMK 持色水感唇釉。NT$1,400。



除了香奈兒，RMK也於7月推出全新觸感的液態唇釉「持色水感唇釉」，含有不易乾燥的配方，能呈現帶有透明感的鮮麗發色與晶瑩光澤，搭配玻尿酸和玫瑰果油，能均勻服貼於雙唇，並形成均勻的彩色薄膜，不僅更顯發色、更添光澤度，同時滋潤呵護雙唇，帶來潤澤舒適感。

▲持色水感唇釉共推出10款色選。



「持色水感唇釉」全系列共推出10款色選，其中人氣最高的色號包含百搭又溫柔的奶茶棕色#01Sheer Sepia，具有明亮感的棕褐色調能柔和肌膚色感，不挑膚色；還有添加裸色柔和感的紅棕色調#03Bordeaux Wave，帶點波爾多葡萄紅酒的深紅色澤，一擦就有氣勢。

▲model實擦色號依序為#01Sheer Sepia、#03Bordeaux Wave。