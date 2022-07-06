fb ig video ETtoday search mobile

7月超強唇彩新品！香奈兒精萃唇膏、RMK水感唇釉　絕美奶茶棕#812必收

>

記者張毓容／綜合報導　圖／記者張毓容攝、品牌提供

女生的唇彩永遠買不完，最近又有超強唇彩新品登場，就算口罩還沒解封，還是美到讓人忍不住先買再說！像是香奈兒經典的超炫耀唇膏系列推出全新保養型「精萃唇膏」，不僅有超多美色，還有替換蕊芯的新設計；而RMK則是推出液態唇釉「持色水感唇釉」，鮮豔發色搭配晶瑩光澤，超適合夏天。

▲▼ 7月超強唇彩新品。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ 7月超強唇彩新品。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲CHANEL 超炫耀精萃唇膏，NT$1,780。

超炫耀唇膏是香奈兒超經典代表唇膏，從推出以來就備受歡迎、長年熱賣，今年7月香奈兒更隆重推出「保養型」的超炫耀唇膏「超炫耀精萃唇膏」，富含高濃度保養精萃，添加珍貴蝶矢梅精萃油與天然植萃油配方，可賦予雙唇滋養、潤澤與防護效果，搭配高濃度色素粒子，一抹顯色又帶有絲緞光澤，集顯色、燦亮與修護功效於一身，是乾唇人也很適用的唇彩。

▲▼ 7月超強唇彩新品。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲CHANEL 超炫耀精萃唇膏蕊芯，NT$1,300。

「超炫耀精萃唇膏」連外殼設計都很有梗！看似沒變的外殼，保留了超炫耀系列的經典按壓式設計，但管身變得更纖細輕巧，且唇膏蕊芯更是重新設計為可替換式，也有單獨推出唇膏蕊芯，可自由更換唇膏色號。

▲▼ 7月超強唇彩新品。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ 7月超強唇彩新品。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲model實擦色為#812。

「超炫耀精萃唇膏」共推出20款色號，從裸粉、茶棕色、橘紅到磚紅等色系都有，其中人氣最高的色號為#812、#818、#822、#824、#862、#864等6款主打色，尤其帶點粉色調的淺棕奶茶色#812，超溫柔又不挑膚色，任何妝容、場合都百搭。

▲▼ 7月超強唇彩新品。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲RMK 持色水感唇釉。NT$1,400。

除了香奈兒，RMK也於7月推出全新觸感的液態唇釉「持色水感唇釉」，含有不易乾燥的配方，能呈現帶有透明感的鮮麗發色與晶瑩光澤，搭配玻尿酸和玫瑰果油，能均勻服貼於雙唇，並形成均勻的彩色薄膜，不僅更顯發色、更添光澤度，同時滋潤呵護雙唇，帶來潤澤舒適感。

▲▼ 7月超強唇彩新品。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ 7月超強唇彩新品。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲持色水感唇釉共推出10款色選。

「持色水感唇釉」全系列共推出10款色選，其中人氣最高的色號包含百搭又溫柔的奶茶棕色#01Sheer Sepia，具有明亮感的棕褐色調能柔和肌膚色感，不挑膚色；還有添加裸色柔和感的紅棕色調#03Bordeaux Wave，帶點波爾多葡萄紅酒的深紅色澤，一擦就有氣勢。

▲▼ 7月超強唇彩新品。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼ 7月超強唇彩新品。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲model實擦色號依序為#01Sheer Sepia、#03Bordeaux Wave。

關鍵字：

美妝, 彩妝, 唇膏, 唇釉, 唇彩, 香奈兒, CHANEL, RMK

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

LV「糖果泡泡」手袋好可愛

換季必備8款舒緩保養神隊友

換季必備8款舒緩保養神隊友

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

CHANEL蒙地卡羅度假秀亮點揭曉

梵克雅寶在指間變出小花園

梵克雅寶在指間變出小花園

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

孫芸芸辣穿CHANEL深V露腰裝

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

Jo Malone英倫遨游透明藍瓶太美了

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

LONGINES三地時間錶大秀冒險精神

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

烏克蘭設計師品牌DZHUS在戰爭重生

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

ET Fashion

推薦閱讀

癌症年輕化！營養師曝8種「易致癌食物」　正確飲食有效助預防

癌症年輕化！營養師曝8種「易致癌食物」　正確飲食有效助預防

43歲Melody「超辣泳裝照」引網友狂讚，超嚴苛減重菜單公開

43歲Melody「超辣泳裝照」引網友狂讚，超嚴苛減重菜單公開

半糖糖量就已破表！營養師教你手搖飲「這樣點」不發胖

半糖糖量就已破表！營養師教你手搖飲「這樣點」不發胖

抗壓性最強大的4個星座　透徹分析網友驚呼「太準了」！ 王心凌凍齡還高衣Q！158穿成170　5套顯高又顯瘦的穿搭術快筆記起來 想讓書櫃「有氣質」的3個作法　亂放變視覺黑洞太可惜 陳美鳳65萬香奈兒拖地洩大戶身分　30年的「老香」帽還在戴 星巴克「連續12天」外送買一送一　4款指定飲品喝起來！ 別再誤會它！營養師曝：「這款水果」肉多汁甜，熱量比火龍果還低 王薇薇73歲生日大曬平坦纖腰＋細腿　超狂「不老狀態」網看傻！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面